Из Google Maps для Android пропала функция заказа такси Uber

Приложение Google Maps больше не может использоваться для заказа такси Uber со смартфонов на базе Android. Версия приложения для iOS лишилась этой функции ещё летом прошлого года.

Ранее в приложении Google Maps отображалась информация о примерной стоимости поездки, а также примерное время ожидания подачи такси Uber. Такая функция была добавлена в январе 2017 года. Для вызова такси не требовалось покидать приложение Google Maps и запускать собственное приложение Uber. Но теперь в Google Maps можно лишь проложить маршрут и посмотреть примерную стоимость поездки при использовании Uber, но заказать такси возможности уже нет. Для оформления заказа потребуется запускать фирменное приложение. Таким образом, Uber оказался в таких же условиях, как и другие сервисы вызова такси, поддерживаемые в Google Maps, такие как Lyft или Gett.

Пока не уточняется, почему Google решила убрать функцию заказа такси Uber из своего приложения Google Maps.

Источник: The Verge