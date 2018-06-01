Изображение дня: Земля «глазами» самого передового американского метеоспутника GOES-17

Запущенный три месяца назад в космос метеоспутник GOES-17 Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прислал свой первый снимок. Разумеется, на снимке – Земля. Снимок был сделан 20 мая, но выложен в отрытый доступ только вчера. Таким образом, GOES-17 сумел сделать снимок, несмотря на проблемы с одним из основных инструментов аппарата, которые сейчас пытаются решить специалисты NOAA и NASA.

GOES-17 предназначен в пару к GOES-16, другому метеоспутнику NOAA, запущенному в 2016 году. Эти два спутника принадлежат к серии GOES-R. Их предназначение – проведение атмосферных и поверхностных измерений Земли Западного полушария для прогнозирования погоды, слежения за бурями, мониторинга космической погоды и метеорологических исследований. Для обычных пользователей же главная ценность этих спутников состоит в завораживающих снимках Земли из космоса.

Конкретно этот снимок западного полушария Земли, который вы можете видеть выше, был сделан при помощи основного инструмента ABI (Advanced Baseline Imager). Он сканирует Землю в 16 спектральных диапазонах, в том числе два канала видимого диапазона, четыре канала ближнего инфракрасного и десять инфракрасных каналов. Столь широкий охват позволяет ученым наблюдать движение и температуру различных типов облаков с более высоким уровнем детализации, чем на предыдущих спутниках. Это свою очередь позволяет давать более точные прогнозы погоды.

На стадии проверки оборудования GOES-17 ученые миссии обнаружили проблемы в работе ABI, обусловленные неполадками в системе охлаждения. Дело в том, что для нормальной работы и проведения наблюдений в инфракрасной части спектра рабочая температура сенсоров тепловизора должна быть не выше -212 °C. То есть, если систему не починить, то ABI не сможет работать полноценно. Говоря конкретнее, проблема искажает сбор данных в 13 спектральных каналах. Сейчас ABI получает изображения с использованием двух видимых и одного инфракрасного канала, причем последний является полностью функциональным только часть дня.

Стоит отметить, что сейчас спутник GOES-17 находится на этапе тестирования, а его полноценный ввод в эксплуатацию должен состоятся до конца 2018 года. Если систему охлаждения к этому моменту не починят, то команда будет «искать альтернативные варианты и пробовать различные режимы, чтобы использовать возможности ABI с максимальной пользой».

Источник: The Verge и NOAA