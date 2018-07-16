Изображения чехла iPhone 9 позволяют узнать больше о дизайне самого доступного из новых смартфонов Apple

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Вероятно, к сентябрьской презентации, когда Apple представит сразу три новых смартфона, мы будем знать о них уже все. Очередная утечка позволяет узнать больше о дизайне самой доступной модели iPhone с ЖК-экраном, которую тематические источники сейчас называют iPhone 9. Источником изображений, которые вы можете видеть в заметке, выступает китайский производитель чехлов Sanfeng.

Сразу отметим, что данном случае внешний вид смартфона совпадает с последними утечками, что увеличивает вероятность того, что изображения настоящие.

Как видим, в верхней части экрана iPhone 9 есть вырез, который, как ожидается, будет и в двух старших моделях новых iPhone (XI и XI Plus) с экранами OLED.

Последние данные указывают на то, что iPhone 9 получит экран диагональю 6,1 дюйма производства Japan Display, хотя изначально в качестве поставщика дисплеев для бюджетного iPhone называлась LG Display.

Сканера Touch ID, как видим, не будет и это понятно, какой смысл тогда делать вырез в экране и ставить Face ID? Основная камера у младшей модели – одинарная, дополненная светодиодной вспышкой. Расположение кнопок такое же, как у iPhone X: на правой грани находится кнопка питания, а на левой – переключатель беззвучного режима и кнопки регулировки громкости. На нижней грани виден разъем Lightning, по бокам которого расположены два блока симметричных отверстий для выхода звука из динамика.

Если верить недавним утечкам, iPhone 9 будет иметь размеры 150,9×76,5×8,3 мм. Данных о характеристиках по-прежнему нет, но можно смело предположить наличие новой SoC Apple A12. Стоить самая доступная модель iPhone 9 будет около $650.

Источник: gizmochina