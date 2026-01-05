К 2033 году OpenAI планирует потреблять энергии больше, чем Индия, — инсайд

OpenAI планирует к 2033 году выйти на энергопотребление, которое превысит текущие показатели всей Индии. Речь идет о резком наращивании мощностей дата-центров для развития искусственного интеллекта — в 125 раз за восемь лет.

Этот масштаб уже сейчас ставит вопрос не о чипах или кадрах, а о доступе к электроэнергии. Внутренние планы компании обнародовал аналитик Лукас Эквуэме. В начале 2025 года OpenAI имела энергетическую мощность около 0,23 ГВт. В то же время еще в 2023 году компания потребляла лишь мизерную долю гигаватта — это подчеркивает резкость запланированного скачка. Уже к концу 2025 года OpenAI планирует увеличить мощность более чем до 2 ГВт. Конечная цель — 250 ГВт к 2033 году. О таких планах ранее заявлял CEO OpenAI Сэм Альтман, подчеркивая, что долгосрочная стратегия компании предусматривает строительство или привлечение собственной генерации энергии под нужды ИИ-инфраструктуры.

Для сравнения, установленная энергетическая мощность Индии сейчас составляет около 223 ГВт. Таким образом, одна технологическая компания может потреблять больше электроэнергии, чем страна с населением более 1,4 млрд человек. Для США этот показатель оценивается примерно в 488 ГВт, для Германии — 57,7 ГВт, для Великобритании — 35,3 ГВт, для Сингапура — 8,55 ГВт, для Ирландии — 3,94 ГВт, для Исландии — 2,3 ГВт, для Мальты — 0,34 ГВт.

В физических эквивалентах 250 ГВт означают необходимость либо около 250 атомных электростанций мощностью по 1 ГВт каждая, либо примерно 357 газовых электростанций средней мощностью 700 МВт. Альтернативный сценарий с возобновляемой энергетикой требовал бы покрытия солнечными панелями площади около 23 тыс. км² — это соизмеримо с площадью штата Нью-Джерси, или установления ветровых турбин на территории около 202 тыс. км², что вдвое превышает площадь штата Небраска.

За оценками McKinsey, спрос со стороны дата-центров растет примерно в 4 раза быстрее, чем общее мировое потребление электроэнергии, а для адаптации, например, энергосистемы США к этой нагрузке может потребоваться более $2 трлн инвестиций в модернизацию инфраструктуры. Проблему усугубляет то, что строительство высоковольтных линий электропередач длится в 3-7 раз дольше, чем прокладка интернет-сетей. Уже сейчас сбои создают системные риски: в июле 2024 года авария на высоковольтной линии в Data Center Alley в США заставила более 60 дата-центров общей мощностью 1,5 ГВт перейти на дизельные генераторы, что едва не привело к разбалансировке региональной энергосети.

На этом фоне аналитики ожидают, что глобальный спрос на мощности дата-центров может более чем утроиться к 2030 году. Только в США дополнительный спрос на электроэнергию для дата-центров оценивается примерно в 460 ТВт-ч до конца десятилетия, что втрое превышает текущий уровень их потребления. Причиной такого роста называют развитие крупных языковых моделей, которые требуют значительных ресурсов не только для обучения, но и для ежедневной работы и обслуживания запросов в реальном времени.

