CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов

Физический искусственный интеллект может стать новой большой ставкой техноиндустрии. Генеральный директор ARM Рене Гаас недавно спрогнозировал, что развитые роботы на базе AI-моделей заменят большинство человеческих работников в ближайшие 10 лет.

Гаас поделился своим видением будущего заводских рабочих мест в эпоху агентного ИИ и робототехники во время мероприятия Brainstorm AI, которое Fortune провел в Сан-Франциско. Руководитель Arm уверен, что человекоподобные роботы, управляемые передовыми ИИ-системами, возьмут на себя большинство заводских задач в течение следующих пяти-десяти лет. Что же касается текущих проблем с глобальной цепочкой поставок кремния — ведь лишь несколько крупных корпораций контролируют ключевые ресурсы, такие как производство чипов (TSMC) и машин для травления кремния (ASML) — то, по словам Гааса, нам просто придется научиться жить с этим.

«Я думаю, что в течение следующих пяти лет вы увидите, как большие части заводской работы будут заменены роботами — и частично причина в том, что эти роботы с физическим ИИ можно перепрограммировать на различные задачи», — отметил Гаас.

Физический ИИ считается следующим лидером исследований в сфере роботов и других физических устройств, созданных для имитации человеческого труда. NVIDIA объясняет, что физический ИИ может обеспечить камеры, роботов, беспилотные автомобили и другие автономные системы значительно более глубоким «пониманием» физического мира. Теоретически такие системы способны воспринимать, интерпретировать и действовать, выполняя сложные задачи за пределами цифровой среды. Автоматизация уже играет ключевую роль в производстве. По словам Гааса, современные робототехнические технологии до сих пор оптимизированы под одноцелевые задачи. И аппаратное обеспечение, и программное обеспечение создаются для конкретных операций, что ограничивает их способность легко адаптироваться к новым видам работы.

Благодаря физическому ИИ человекоподобные роботы смогут преодолеть это ограничение, «изучая» необходимые действия непосредственно во время работы. Руководитель ARM представляет заводы будущего так, что универсальные роботы смогут быстро переключаться между различными задачами, заменяя значительную часть человеческого персонала, который сегодня работает рядом с одноцелевыми роботами. Для объяснения потенциала физического ИИ Гаас привел пример автономных такси. Роботакси Waymo до сих пор полагаются на сложные аппаратные системы — радар, лидар и многочисленные камеры. По его словам, в ближайшие годы эти требования могут уменьшиться, поскольку более продвинутые модели ИИ смогут выполнять сложные действия с меньшим набором сенсоров.

ARM сейчас проектирует системы-на-кристалле и другие кремниевые компоненты, используемые во многих повседневных устройствах. Гаас отметил, что большинство людей ежедневно полагается на 50-100 различных чипов ARM в своих гаджетах и бытовой технике — показатель эффективности и растущей сложности технологии. По его мнению, именно эта эффективность в будущем может сделать человекоподобных роботов полноценными работниками фабрик.

