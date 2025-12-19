Искусственный интеллект потребляет больше энергии, чем майнинг, и “пьёт” больше воды, чем все люди, — исследование

ИИ превысил майнинг биткоина в 2024 году по энергопотреблению и использует больше H₂O, чем люди в мире выпивают бутилированной воды. Ученые утверждают, что спрос искусственного интеллекта может превысить два десятка гигаватт и до 764 млрд литров воды в 2025 году.

Исследование Алекса де Вриса-Гао из Института экологических исследований Свободного университета Амстердама (VU Amsterdam) свидетельствует, что глобальный запрос ИИ на электроэнергию в этом году может достичь 23 ГВт, а потребление воды — от 312,5 до 764,6 млрд литров. По данным The Verge, это больше, чем объем электроэнергии, который использовал майнинг биткоина за весь 2024 год, и примерно соответствует годовому мировому потреблению бутилированной воды. Несмотря на то, что эти цифры выглядят значительными, они остаются консервативными оценками, поскольку крупные технологические компании не раскрывают в своих ежегодных отчетах по устойчивому развитию реальное потребление ресурсов менно ИИ-операциями.

«Невозможно назвать абсолютно точную цифру, но независимо от этого масштаб будет очень велик. В конце концов, за это платят все», — сказал Алекс де Врис-Гао в комментарии The Verge.

Для получения этих оценок де Врис-Гао использовал прогнозы аналитиков и сопоставил их с данными из конференц-колов по финансовым результатам и другой публично доступной информацией, чтобы экстраполировать объемы развернутого ИИ-оборудования и его энергопотребления. На этой основе он оценил, что такие ИИ-системы ежегодно генерируют от 32,6 до 79,7 млн тонн выбросов CO₂, или около 56 млн тонн в среднем. Для сравнения, выбросы парниковых газов Сингапура в 2022 году составляли 53 млн тонн.

Масштабы ресурсов, которые потребляют дата-центры ИИ, вызвали беспокойство среди американских законодателей относительно влияния на рядовых граждан США. Сенатор Элизабет Уоррен вместе с двумя другими сенаторами-демократами направила письмо семи крупным технологическим компаниям с требованием объяснить их энергопотребление. Сенатор Берни Сандерс пошел еще дальше, предложив полный мораторий на строительство дата-центров ИИ, чтобы гарантировать, что эта технология будет приносить пользу «всем нам, а не только 1%2. В то же время президент Дональд Трамп продолжает продвигать развитие ИИ, чтобы США оставались на передовой этой растущей технологии, даже сравнивая свою «Миссию Genesis» с Манхэттенским проектом времен Второй мировой войны.

Профессор Шаолей Жень из Калифорнийского университета в Риверсайде также отметил в комментарии изданию, что оценки де Вриса-Гао могут быть заниженными, особенно учитывая то, что они учитывают только непосредственную эксплуатацию. По его словам, эти показатели могут существенно возрасти, если принять во внимание экологический влияние всей цепочки поставок — от добычи сырья и производства чипов до их развертывания и последующей утилизации миллиардов ИИ-процессоров, используемых в нынешней гонке.

Источник: TomsHardware