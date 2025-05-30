Исследователи: ИИ будет потреблять больше электроэнергии, чем биткоин уже к концу 2025 года

Раздел Технологии выходит при поддержке

Крупные технологические компании не спешат делиться информацией о том, сколько энергии требуют их языковые модели, однако исследователи утверждают, что на ИИ уже приходится до пятой части электричества, которое используют все мировые ЦОД — к концу года этот показатель вырастет до 50%, и технология фактически превзойдет по «аппетиту» майнинг биткоинов.

Такие данные приводит Алекс де Врис-Гао — специалист Института экологических исследований Амстердамского свободного университета, который долгое время отслеживал потребление электроэнергии криптовалютами и их влияние на окружающую среду, публикуя данные на сайте Digiconomist. Ввиду того, что некоторые альткоины, вроде Ethereum, начали переходить на менее энергоемкие технологии, исследователь собирался понемногу свернуть свои расчеты, однако тут на арену вышел ChatGPT.

«Я подумал: «Ну вот и началось». Это еще одна энергоемкая технология, особенно на чрезвычайно конкурентных рынках», — говорит де Врис-Гао в интервью The Verge. «Мы видим, как крупные технологические компании постоянно увеличивают размер своих моделей, пытаясь создать что-то лучшее, но в то же время, конечно, также увеличивают потребности в ресурсах этих моделей».

Гонка ИИ привела к буму в области центров обработки данных, особенно в США, которые, наверное, имеют сейчас наибольшее их количество по сравнению с другими странами (напомним, что в марте президент Дональд Трамп совместно с SoftBank, OpenAI и Oracle представил проект Stargate по строительству датацентров для искусственного интеллекта на $500 млрд). Исследователи тем временем переживают, что внезапные всплески спроса на электроэнергию могут нагрузить энергосети и сорвать усилия по переходу на чистые источники энергии — проблемы, аналогичные тем, что создаются фермами майнинга.

Врис-Гао использовал то, что он называет методом «триангуляции»: взял общедоступную информацию об оборудовании компаний, оценки аналитиков и отчеты о прибыли, чтобы оценить, сколько энергии потребует искусственный интеллект. К примеру, тайваньская TSMC, которая производит ИИ-чипы для Nvidia и AMD, зафиксировала, что ее производственные мощности для вышеупомянутых устройств выросли более чем вдвое между 2023 и 2024 годами.

Расчеты де Врис-Гао показали, что ИИ в прошлом году использовал столько же электроэнергии, сколько и родная страна исследователя, Нидерланды, тогда как прогнозы показывают, что к концу 2025 года это число приблизится к стране размером с Великобританию, а спрос на электроэнергию для ИИ достигнет 23 ГВт. Но, очевидно, загадку «точного числа» энергии для ИИ невозможно разгадать без прозрачности компаний в отчетах по экологичности (по крайней мере, отдельных данных для технологии они сейчас не предоставляют).

Китайская DeepSeek в начале года наделала шума, в частности тем, что ее ИИ-модель якобы требовала гораздо меньше оборудования для создания и может использовать лишь небольшую часть электроэнергии, необходимую модели Llama 3.1 от Meta. Это, собственно, привело к обвалу акций ключевых компаний в отрасли, и вместе с тем заставило инвесторов задуматься, а нужны ли такие большие вложения для эффективного ИИ? Как собственно и такая большая энергоемкость.

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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