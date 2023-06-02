Новости Устройства 02.06.2023 в 19:24

К блоку питания FSP Cannon Pro 2500W можно подключить четыре NVIDIA RTX 4090

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

К блоку питания FSP Cannon Pro 2500W можно подключить четыре NVIDIA RTX 4090

На выставке Computex 2023 Компания FSP представила блок питания Cannon Pro мощностью 2500 Вт. Это блок питания серверного уровня, но, учитывая форм-фактор ATX, энтузиасты могут без проблем использовать его для настольных систем. БП сертифицирован ATX 3.0 и поддерживает разъема питания 12VHPWR для подключения новейших видеокарт NVIDIA.

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Cannon Pro 2500W имеет только два разъема 12VHPWR, но другие разъемы позволяют питать от него сразу 4 видеокарты NVIDIA RTX 4090 с помощью переходников. FSP Cannon Pro 2500W не первый БП на рынке с такой мощностью 2500 Вт, однако первый из них с сертификацией ATX 3.0.

БП получил рейтинг 80 Plus Platinum, что означает эффективность не менее 89 % при 100 % нагрузке. Благодаря модульной конструкции пользователи могут подключать нужные им кабели.

FSP Cannon Pro 2500W

Cannon Pro 2500W был не единственным блоком питания от FSP на выставке. Компания показала серию Anemoi с БП ATX 3.0 мощностью 1000 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum. Серия Hydro PTM Pro пополнилась блоком 1650 Вт, тоже 80 Plus Platinum и с двумя разъемами 12VHPWR. Dagger Pro L, блок питания SFX-L мощностью 1200 Вт с сертификацией 80 Plus Gold подойдет для ПК малого форм-фактора.

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Источник: Tom’s Hardware


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