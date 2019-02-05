К числу банков, поддерживающих Apple Pay в Украине, присоединился UkrSibbank

Еще одним украинским банком, подключившим для своих клиентов платежный сервис Apple Pay, который заработал в Украине в прошлом году, стал коммерческий банк UkrSibbank. Для держателей карт Mastercard, выпущенных UkrSibbank, самый популярный в мире мобильный платежный сервис доступен с сегодняшнего дня. Чтобы воспользоваться его преимуществами, достаточно привязать банковскую карточку через официальное мобильное приложение Apple Pay.

Отметим, что UkrSibbank стал шестым по счету украинским банком, добавившим поддержку мобильной платежной системы Apple Pay с момента ее запуска в мае 2018 года. Первым поддержку Apple Pay добавил «ПриватБанк», затем к нему присоединились «Ощадбанк», проект «Универсал Банка» — «Монобанк», «Банк Восток» и ПУМБ. При этом последний банк из этого списка включил поддержку в конце ноября прошлого года.

Платежная система Apple Pay позволяет быстро и удобно оплачивать покупки с помощью совместимого устройства, к которому привязана банковская карта. Для подтверждения покупки достаточно поднести устройство к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

Источник: UkrSibbank