К «Домашнему Интернету» от Киевстар подключили 1 миллион украинцев, сеть охватывает 120 городов и 42 тыс. многоэтажных домов

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Весной текущего года мобильный оператор «Киевстар» сообщил, что за 2018 год количество пользователей услуги «Домашний Интернет» увеличилось на 90 тысяч и в текущем году их число может преодолеть отметку 1 млн. Сегодня стало известно, что это событие произошло.

Компания «Киевстар» официально заявила, что к услуге широкополосного фиксированного доступа к сети интернет по технологии Fiber to the Building (FTTB), который она предоставляет, подключился миллионный пользователь.

Сервис был запущен в 2010 году под брендом «Домашний Интернет», за это время он стал доступным в 120 городах Украины. Сеть охватывает 42 тыс. многоэтажных домов, где размещено более 4,2 млн. квартир.

«Мы продолжаем развивать услуги широкополосной передачи данных, ведь благодаря этому компания может предложить абонентам уникальные пакеты услуг, которые объединяют фиксированную и мобильную связь, в том числе и на базе технологии 4G/LTE. Только за последние 2 года компания инвестировала в строительство сети «Домашний Интернет» более 150 млн гривен» — прокомментировал Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи, Киевстар.

В Киевстаре считают, что основными преимуществами «Домашнего Интернета» от Киевстар являются скорость до 1000 Мбит/сек, простые тарифные планы стоимостью от 100 грн, а также конвергентное решение – «Все вместе», которое включает в себя мобильную связь, «Домашний Интернет» и «Киевстар ТВ». Дополнительными преимуществами являются возможность сэкономить до 50% от стоимости услуг, удобство в управлении всеми сервисами через мобильное приложение «Мой Киевстар» и единый способ оплаты с мобильного счета — уже более 600 тыс. украинцев отдали свое предпочтение услуге «Все вместе».

Источник: Киевстар