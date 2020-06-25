Кабмин поддержал идею введения электронного резидентства — до конца года на сайте «Дія» заработает соответствующий кабинет

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В начале года мы узнали, что Минцифры взялось за внедрение электронного резидентства, чтобы превратить Украину во вторую Эстонию, которая, как известно, добилась немалых успехов в этом направлении. На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял решение, которое фактически дает «зеленый свет» проекту электронного резидентства. Правительство утвердило соответствующий Порядок — и с 1 июля начнется эксперимент с электронным резидентством.

По задумке Минцифры, э-резидентство — особый статус иностранного гражданина в Украине. Он гарантирует доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет возможность дистанционно открывать и вести бизнес в Украине.

«Э-резидентство — один из уникальных проектов Минцифры, который может превратить Украину в мощный восточноевропейский IT-хаб. Благодаря электронному резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцам — прежде всего IT-специалистам». Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины

В будущем жители других стран со статусом э-резидента смогут получать онлайн следующие услуги:

украинскую квалифицированную электронную подпись (КЭП);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

возможность открыть онлайн счет в украинском банке;

упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Этот список может быть расширен в будущем.

Минцифры в течение двух месяцев должно подать Кабмину предложения относительно принятия актов, необходимых для реализации эксперимента, и обеспечить принятие сопутствующих нормативно-правовых актов. Также в трехмесячный срок ведомство должно определить перечень государств для эксперимента, а также обеспечить создание и функционирование системы «Э-резидент», которая станет частью сайта электронного правительства «Дія».

В рамках реализации проекта МВД, МИД, Минюст, Минфин, Государственная налоговая служба, ГСССЗИ, Государственная служба финансового мониторинга в течение месяца должны обеспечить разработку и принятие нормативно-правовых актов, создание организационных, технических и кадровых условий, необходимых для выполнения возложенных на них функций.

Источник: Кабмин и Дія