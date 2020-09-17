Кабмин Украины утвердил новые бланки водительских прав и свидетельств о регистрации ТС, теперь там будут указывать группу крови, согласие на донорство и экостандарт

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Кабинет Министров Украины на вчерашнем заседании утвердил новые бланки водительских прав, включая международного образца, и свидетельств о регистрации транспортных средств. Для этого было принято постановление «Об утверждении образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров» .

«Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть — на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении — группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства также полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам: «Евро-2» — «Евро-6» или другому уровню.

Постановлением Кабмина предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Напомним, что летом в Украине изменили правила проведения экзаменов на получение водительских прав, видеофиксация процесса теперь обязательна.

Источник: МВД Украины