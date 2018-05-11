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Кабмин утвердил Стратегию возрождения украинского авиастроения до 2022 года
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Кабмин утвердил Стратегию возрождения украинского авиастроения до 2022 года

Кабмин утвердил Стратегию возрождения украинского авиастроения до 2022 года

На прошедшем в четверг 10 мая заседании Кабинета Министров Украины была одобрена Стратегия возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года. Цель стратегии — восстановить стабильное развитие отрасли авиастроения в Украине и обеспечить рентабельность высокотехнологичного производства авиационной техники.

«Украина — одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. В то же время сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить», — подчеркнул в ходе заседания первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Среди решений, предложенных Стратегией возрождения украинского авиастроения, предусмотрены такие пункты:

  • оптимизация и модернизация производства самолётов «Ан»;
  • модернизация и производство вертолётов «Ми»;
  • импортозамещение комплектующих из РФ;
  • структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения.

Как уточнил Кубив, в результате реализации стратегии можно будет не только увеличить объёмы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, «но и сохранить как минимум 60 тысяч рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли».

В результате реализации Стратегии также ожидается:

  • разработка новых образцов транспортных самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолётов и вертолётов;
  • повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции;
  • расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в авиастроение.

Источник: КМУ

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