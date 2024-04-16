Кабмин определил приоритетные отрасли и планирует увеличить количество разработчиков ИИ

Кабинет Министров Украины определил приоритетные отрасли экономики для использования искусственного интеллекта и планирует увеличить количество компаний, которые предоставляют услуги по разработке или внедрению технологий ИИ.
На это будут выделены средства государственного и местных бюджетов, говорится в постановлении Кабмина.
ИИ мало кто использует в Украине
По данным государственной статистики, по состоянию на 2021 год только 4,2% предприятий использовали метод проведения анализа больших данных (1,6% — машинное обучение, 0,4% — методы обработки или генерации естественного языка, 2,5% — другие методы обработки больших данных).
Согласно же данным европейской статистики, по состоянию на апрель 2022 года технологии ИИ использовали 8% европейских компаний.
Соответственно, перед властями стоит задача благодаря ИИ повысить эффективность принятия решений.
Приоритетные отрасли
Приоритетными отраслями экономики, в которых используются технологии искусственного интеллекта, по мнению властей, являются:
- машиностроительная отрасль;
- химическая и нефте-химическая отрасль;
- угольная промышленность;
- оборонная промышленность;
- ядерная промышленность;
- научная и научно-техническая деятельность;
- сельское хозяйство;
- здравоохранение.
Планы и ожидания
В документе указаны определенные цели, которые планируют достичь до 2026 года. Конечно, этому предшествуют промежуточные этапы, как изучение мирового опыта, совершенствование законодательства, формирование требований к профессиональным компетентностям и т.д.
- Увеличить количество украинских компаний, предоставляющих услуги по разработке, тестированию, внедрению, сопровождению технологий искусственного интеллекта. И, соответственно, увеличение рабочих мест.
- Опубликовать каталог технологий искусственного интеллекта украинских
разработчиков.
- Создать центры или лаборатории искусственного интеллекта, которые будут способствовать формированию компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта населением.
Срок выполнения программы — до 2026 года.