Новости Украина 16.04.2024 в 17:50 comment views icon
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Кабмин определил приоритетные отрасли и планирует увеличить количество разработчиков ИИ

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Кабинет Министров Украины определил приоритетные отрасли экономики для использования искусственного интеллекта и планирует увеличить количество компаний, которые предоставляют услуги по разработке или внедрению технологий ИИ.

На это будут выделены средства государственного и местных бюджетов, говорится в постановлении Кабмина.

ИИ мало кто использует в Украине

По данным государственной статистики, по состоянию на 2021 год только 4,2% предприятий использовали метод проведения анализа больших данных (1,6% — машинное обучение, 0,4% — методы обработки или генерации естественного языка, 2,5% — другие методы обработки больших данных).

Согласно же данным европейской статистики, по состоянию на апрель 2022 года технологии ИИ использовали 8% европейских компаний.

Соответственно, перед властями стоит задача благодаря ИИ повысить эффективность принятия решений.

Приоритетные отрасли

Приоритетными отраслями экономики, в которых используются технологии искусственного интеллекта, по мнению властей, являются:

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  • угольная промышленность;
  • оборонная промышленность;
  • ядерная промышленность;
  • научная и научно-техническая деятельность;
  • сельское хозяйство;
  • здравоохранение.

Планы и ожидания

В документе указаны определенные цели, которые планируют достичь до 2026 года. Конечно, этому предшествуют промежуточные этапы, как изучение мирового опыта, совершенствование законодательства, формирование требований к профессиональным компетентностям и т.д.

  • Увеличить количество украинских компаний, предоставляющих услуги по разработке, тестированию, внедрению, сопровождению технологий искусственного интеллекта. И, соответственно, увеличение рабочих мест.
  • Опубликовать каталог технологий искусственного интеллекта украинских
    разработчиков.
  • Создать центры или лаборатории искусственного интеллекта, которые будут способствовать формированию компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта населением.

Срок выполнения программы — до 2026 года.


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