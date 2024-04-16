Кабмин определил приоритетные отрасли и планирует увеличить количество разработчиков ИИ

Кабинет Министров Украины определил приоритетные отрасли экономики для использования искусственного интеллекта и планирует увеличить количество компаний, которые предоставляют услуги по разработке или внедрению технологий ИИ.

На это будут выделены средства государственного и местных бюджетов, говорится в постановлении Кабмина.

ИИ мало кто использует в Украине

По данным государственной статистики, по состоянию на 2021 год только 4,2% предприятий использовали метод проведения анализа больших данных (1,6% — машинное обучение, 0,4% — методы обработки или генерации естественного языка, 2,5% — другие методы обработки больших данных).

Согласно же данным европейской статистики, по состоянию на апрель 2022 года технологии ИИ использовали 8% европейских компаний.

Соответственно, перед властями стоит задача благодаря ИИ повысить эффективность принятия решений.

Приоритетные отрасли

Приоритетными отраслями экономики, в которых используются технологии искусственного интеллекта, по мнению властей, являются:

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машиностроительная отрасль;

химическая и нефте-химическая отрасль;

угольная промышленность;

оборонная промышленность;

ядерная промышленность;

научная и научно-техническая деятельность;

сельское хозяйство;

здравоохранение.

Планы и ожидания

В документе указаны определенные цели, которые планируют достичь до 2026 года. Конечно, этому предшествуют промежуточные этапы, как изучение мирового опыта, совершенствование законодательства, формирование требований к профессиональным компетентностям и т.д.

Увеличить количество украинских компаний, предоставляющих услуги по разработке, тестированию, внедрению, сопровождению технологий искусственного интеллекта. И, соответственно, увеличение рабочих мест.

Опубликовать каталог технологий искусственного интеллекта украинских

разработчиков.

разработчиков. Создать центры или лаборатории искусственного интеллекта, которые будут способствовать формированию компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта населением.

Срок выполнения программы — до 2026 года.