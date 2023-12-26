Как ChatGPT: искусственный интеллект Microsoft Copilot стал доступен в Android-приложении

Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot для Android, доступное в Google Play Store, предлагает доступ к искусственному интеллекту Copilot от Microsoft без необходимости использования приложения Bing. Версия для iOS пока недоступна.

Microsoft Copilot на Android очень похож на ChatGPT, с доступом к возможностям чат-ботов, генерации изображений с помощью DALL-E 3 и возможностью создавать текст для электронных писем и документов, передает The Verge. Он также включает в себя бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4, за что нужно платить, если использовать ChatGPT.

Запуск программы Copilot для Android состоялся чуть больше месяца спустя после того, как Microsoft провела ребрендинг Bing Chat на Copilot. Сначала Microsoft запустила свой ИИ в начале этого года в поисковике Bing, интегрировав интерфейс в результаты поиска. Далее Microsoft отказалась от брендинга Bing Chat и позволила Copilot быть более самостоятельным сервисом, также существующим на собственном выделенном домене по адресу copilot.microsoft.com.