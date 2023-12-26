Новости Софт 26.12.2023 в 17:43 comment views icon

Как ChatGPT: искусственный интеллект Microsoft Copilot стал доступен в Android-приложении

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Юрій Орос

Автор новин

Как ChatGPT: искусственный интеллект Microsoft Copilot стал доступен в Android-приложении

Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot для Android, доступное в Google Play Store, предлагает доступ к искусственному интеллекту Copilot от Microsoft без необходимости использования приложения Bing. Версия для iOS пока недоступна.

Microsoft Copilot на Android очень похож на ChatGPT, с доступом к возможностям чат-ботов, генерации изображений с помощью DALL-E 3 и возможностью создавать текст для электронных писем и документов, передает The Verge. Он также включает в себя бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4, за что нужно платить, если использовать ChatGPT.

Как ChatGPT: искусственный интеллект Microsoft Copilot стал доступен в Android-приложении

Запуск программы Copilot для Android состоялся чуть больше месяца спустя после того, как Microsoft провела ребрендинг Bing Chat на Copilot. Сначала Microsoft запустила свой ИИ в начале этого года в поисковике Bing, интегрировав интерфейс в результаты поиска. Далее Microsoft отказалась от брендинга Bing Chat и позволила Copilot быть более самостоятельным сервисом, также существующим на собственном выделенном домене по адресу copilot.microsoft.com.

Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT

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Запуск мобильного приложения Copilot кажется следующим логическим шагом в расширении автономности Copilot, особенно учитывая, что Bing Chat Enterprise также переименовали в Copilot. Следующим шагом будет выпуск приложения для iOS.

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