Как и ожидалось, Amazon вложил в американского производителя электромобилей Rivian значительную часть $700 млн раунда инвестиций

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На прошлой неделе стало известно, что крупные американские компании Amazon и General Motors собираются инвестировать в производителя электромобилей Rivian. Данные Reuters и Bloomberg оказались верными, так что Rivian объявил о завершении инвестиционного раунда в размере $700 млн.

Интересно, что по какой-то причине General Motors не стал участвовать в раунде, так что возглавил его только Amazon. Интересно, что это второе крупное вложение Amazon в автопроизводителей за последние дни — в начале февраля компания инвестировала $530 млн в компанию Aurora Innovation, которая разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей. Отметим, что возглавляет Aurora Innovation бывший глава подразделения автономных автомобилей Google.

В пресс-релизе, выпущенном по итогам раунда инвестиций, в Rivian заявили, что остаются независимой компанией. Также представители компании отметили, что Amazon внес значительную часть суммы в $700 млн (не уточняя, какую именно), при этом остальные средства были привлечены с помощью нынешних акционеров компании.

Ранее полная стоимость компании Rivian после данного этапа инвестиций оценивалась в диапазоне от $1 млрд до $2 млрд. На данный момент в компании работает более 750 человек, R&D-центры расположены в Мичигане, Калифорнии (США) и Великобритании, а фабрика с производственными линиями площадью 2,6 млн кв. футов — в Иллинойсе (США).

Напомним, что электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S выполнены на одной платформе с четырьмя электродвигателями и полным приводом. Покупатели получат возможность выбрать три модификации с батареями емкостью 105 кВтч и запасом хода 370 км, емкостью 135 кВтч и запасом хода 480 км, а также емкостью 180 кВтч и запасом хода в 640 км.

Мощность версии с минимальным объемом батареи составляет 300 кВт (560 Нм), она набирает первые 60 миль/ч (~100 км/ч) за 4,9 секунды. Средняя версия получила мощность в 562 кВт (750 л.с.), момент 1120 Нм и время разгона до первой «сотни» за 3,0 секунды. Максимальная версия получила мощность 522 кВт (момент 1120 Нм) и время разгона в 3,2 секунды.

Стоимость электрокроссовера Rivian R1S начинается от $72,500, электропикапа Rivian R1T — от $69,000, продажи пары моделей стартуют одновременно в конце 2020 года.

Источник: InsideEV’s