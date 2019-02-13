Amazon и General Motors собираются инвестировать в производителя электромобилей Rivian сумму порядка $1-$2 млрд

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Издания Reuters и Bloomberg практически одновременно сообщили, что американские компании Amazon и General Motors собираются инвестировать крупную сумму в стартап Rivian, недавно представивший электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S.

По данным СМИ, речь идет о сумме в диапазоне между $1 млрд и $2 млрд, при этом Amazon и General Motors получат миноритарный пакет акций Rivian. На данный момент переговоры сторон продолжаются, при этом в случае успешного завершения объявить о будущей сделке могут уже в феврале текущего года. Представители всех трех компаний отказались комментировать информацию, не подтвердив и не опровергнув факт переговоров и возможность такой сделки.

И Amazon и General Motors пригодятся технологии и готовая продукция компании Rivian (к примеру, для службы доставки), а последняя получит дополнительные средства на разработку новых моделей и оптимизацию производственных линий и системы продаж. Кстати, совсем недавно General Motors заявляла, что планирует разработать полностью электрическую версию пикапа GMC Sierra и выпустить несколько электрокроссоверов.

Напомним, что электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S выполнены на одной платформе с четырьмя электродвигателями и полным приводом. Покупатели получат возможность выбрать три модификации с батареями емкостью 105 кВтч и запасом хода 370 км, емкостью 135 кВтч и запасом хода 480 км, а также емкостью 180 кВтч и запасом хода в 640 км.

Мощность версии с минимальным объемом батареи составляет 300 кВт (560 Нм), она набирает первые 100 миль/ч за 4,9 секунды. Средняя версия получила мощность в 562 кВт (750 л.с.), момент 1120 Нм и время разгона до первой «сотни» за 3,0 секунды. Максимальная версия получила мощность 522 кВт (момент 1120 Нм) и время разгона в 3,2 секунды.

Стоимость электрокроссовера Rivian R1S начинается от $72,500, электропикапа Rivian R1T — от $69,000, продажи пары моделей стартуют одновременно в конце 2020 года.





Источник: Engadget