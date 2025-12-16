Новости Устройства 16.12.2025 comment views icon

Как iPhone Air, но за полцены: представлен новый флагман Vivo S50 Pro mini на Snapdragon 8 Gen 5

Вадим Карпусь

После выпуска бюджетника с большой батареей Vivo Y500 Pro китайская компания представила свой новый компактный флагман — Vivo S50 Pro Mini. Новинка получила действительно флагманские характеристики, но делает ставку не только на производительность. Это сбалансированный премиальный смартфон с компактными размерами, большим аккумулятором и мощной камерой.

Характеристики Vivo S50 Pro mini

Vivo серьезно переработала дизайн серии S. В S50 Pro Mini камера размещена горизонтальным блоком на приподнятом модуле — визуально он напоминает стиль iPhone Air. Задняя панель выполнена из плоского стекла, а рамка — из металла аэрокосмического класса. Толщина смартфона составляет 8,1 мм, вес — около 192 г. Защита от воды и пыли соответствует стандартам IP68 и IP69.

В смартфоне используется плоский 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2640×1216 пикселей), частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 94,38%. Пиковая яркость достигает 5000 нит, поддерживается PWM-затемнение 4320 Гц для защиты глаз. Под дисплеем расположился ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Новинка использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с Dimensity 9300+ в предшественнике. Процессор работает в паре с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 емкостью до 512 ГБ.

Блок камер остался таким же, как у предыдущего поколения. Основной модуль — 50 Мп (1/1,56 дюйма, OIS, f/1.57), перископический телефото модуль — 50 Мп Sony IMX882 с 3× оптическим зумом и OIS, ультраширокоугольный модуль — 8 Мп с углом обзора 110°. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Несмотря на компактные габариты, смартфон Vivo S50 Pro mini получил аккумулятор емкостью 6500 мА-ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная — 40 Вт. Также заявлены стерео динамики, линейный вибромотор по оси X, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цена

Vivo S50 Pro Mini вышел в Китае в цветах Confession White, Inspiration Purple и Deep Space Black. Цены на различные версии выглядят так:

  • 12 ГБ + 256 ГБ — 3699 юаней (около $524)
  • 12 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (около $567)
  • 16 ГБ + 512 ГБ — 4299 юаней (около $609)

Источник: gizmochina

