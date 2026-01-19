Как смартфон: Xiaomi выпустила полезный стограммовый гаджет: как смартфон: Xiaomi выпустила полезный стограммовый гаджет

Новости Устройства 19.01.2026 comment views icon

Как смартфон: Xiaomi выпустила полезный стограммовый гаджет

Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет

Xiaomi расширила линейку ультратонких павербанков и выпустила UltraThin Magnetic Power Bank — компактный внешний аккумулятор, ориентированный на ежедневное ношение. Новинка имеет толщину всего 6 мм и весит 98 г, что делает ее одним из самых тонких магнитных павербанков на рынке.

Аккумулятор крепится к совместимым смартфонам с помощью магнитов и поддерживает беспроводную зарядку. По данным Xiaomi, при использовании со смартфонами серии Xiaomi 17 мощность беспроводной зарядки достигает 15 Вт. Для iPhone она ограничена 7,5 Вт, что соответствует стандартным возможностям магнитной зарядки Apple. Для быстрого пополнения заряда предусмотрен порт USB Type-C с проводной мощностью до 22,5 Вт. Также поддерживается одновременная проводная и беспроводная зарядка, поэтому можно заряжать два устройства параллельно.

Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет

Внутри используется кремний-углеродная батарея емкостью 5000 мА-ч. Xiaomi отмечает, что этого хватает примерно на одну полную зарядку iPhone, в зависимости от модели смартфона и сценария использования. Именно кремний-углеродная технология позволила сохранить высокую плотность энергии без увеличения толщины корпуса. Для отвода тепла применяется графитовая пластина площадью 4369 мм².

Уровень заряда отображается с помощью четырех светодиодных индикаторов, а физическая кнопка питания позволяет вручную запускать или останавливать зарядку. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с гладким металлическим покрытием, а сторона, контактирующая со смартфоном, выполнена из огнестойкого стекловолокна.

Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет

Xiaomi заявляет о десяти уровнях защиты, среди которых защита от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, перезаряда, глубокого разряда и обнаружения посторонних предметов. За температурой следят два датчика NTC, которые в реальном времени корректируют работу зарядки, уменьшая тепловую нагрузку.

Павербанк Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank уже поступил в продажу в Японии по цене около $50. Компания пока не сообщала информацию о глобальном запуске.

Источник: gizmochina

