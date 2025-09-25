Новости Устройства 25.09.2025 comment views icon

Представлен Xiaomi 17: компактный флагман с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 7000 мАч дешевле €600

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Представлений Xiaomi 17: компактний флагман з Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 7000 мАг дешевше €600

Xiaomi 17 переосмысливает компактные флагманы: новейший процессор, огромная батарея и четыре 50 МП камеры доступны по весьма соблазнительной цене на домашнем рынке.

Смартфон получил 6,3″ AMOLED-дисплей, который в наше время можно считать компактным. Экран имеет разрешение 2656 x 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3500 нит.

Материнська плата Maxsun нового формату YTX — все що потрібно, нічого зайвого

Базовый аппарат имеет основную камеру на 50 МП (1/1,31″, f/1.67, 23 мм) с сенсором Light Hunter 950 и оптической стабилизацией изображений, телеобъектив 50 МП (f/2.0, 60 мм), тоже с OIS и ультраширокоугольный объектив 50 МП (f/2.4, 102° FoV). Фронтальная камера также получила сенсор 50 МП (f/2.2, 90° FoV).

Материнська плата Maxsun нового формату YTX — все що потрібно, нічого зайвогоМатеринська плата Maxsun нового формату YTX — все що потрібно, нічого зайвогоМатеринська плата Maxsun нового формату YTX — все що потрібно, нічого зайвогоМатеринська плата Maxsun нового формату YTX — все що потрібно, нічого зайвого

По сравнению с предшественником, драматично выросла емкость аккумулятора Xiaomi 17 — с 5400 мАч до 7000 мАч. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Компания обещает до 12 часов просмотра видео на одном заряде. Размеры 151,1 x 71,8 x 8,06 мм делают смартфон даже меньше, чем прошлогодний Xiaomi 15, при весе 191 г. Он представлен в белом, темно-сером, светло-голубом и розовом цвета.

Представлений Xiaomi 17: компактний флагман з Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 7000 мАг дешевше €600

Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro: с Dimensity 9400+, UFS 4.1, обновленной камерой и увеличенной батареей

Xiaomi 17 можно заказать в Китае уже сегодня по цене в эквиваленте $630 или €575 за конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Телефон с 512 ГБ хранилищем и 12 ГБ памяти стоит $675, а вариант с 16 ГБ и 1 ТБ можно приобрести за $700. Время старой первого в мире флагмана с Snapdragon 8 Elite Gen 5 на глобальном рынке пока неизвестен.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro и Pro+: батарея 7000 мА-ч и цена от $210
Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели
Утечки Samsung Galaxy S26: NFC именно там, где нужно, и обновление камеры Ultra
Xiaomi 17 Ultra подтвержден, также известна емкость аккумуляторов всей линейки
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября
Xiaomi 17 Pro: видео демонстрирует работу второго дисплея
Обновлений ИИ хотят только 11% пользователей смартфонов: остальных интересует автономность, память, камера и цена
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro: с Dimensity 9400+, UFS 4.1, обновленной камерой и увеличенной батареей
Вышел Redmi Note 15: OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3 от $140
Samsung Galaxy S26 Ultra получит встроенный дисплей конфиденциальности, который "отобьет" взгляды посторонних от смартфона
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса
Флагман Vivo X300 во всей красе: официальные изображения и характеристики
Все, что известно о Snapdragon 8 Elite Gen 5: увеличенные частоты и производительность с меньшим потреблением энергии
Официально: смартфоны Xiaomi 17 представят 25 сентября, анонс предлагает первый взгляд на базовую версию
Сравнение Apple iPhone 17 Pro и 16 Pro: что нового появилось
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить