Представлен Xiaomi 17: компактный флагман с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 7000 мАч дешевле €600

Xiaomi 17 переосмысливает компактные флагманы: новейший процессор, огромная батарея и четыре 50 МП камеры доступны по весьма соблазнительной цене на домашнем рынке.

Смартфон получил 6,3″ AMOLED-дисплей, который в наше время можно считать компактным. Экран имеет разрешение 2656 x 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3500 нит.

Базовый аппарат имеет основную камеру на 50 МП (1/1,31″, f/1.67, 23 мм) с сенсором Light Hunter 950 и оптической стабилизацией изображений, телеобъектив 50 МП (f/2.0, 60 мм), тоже с OIS и ультраширокоугольный объектив 50 МП (f/2.4, 102° FoV). Фронтальная камера также получила сенсор 50 МП (f/2.2, 90° FoV).

По сравнению с предшественником, драматично выросла емкость аккумулятора Xiaomi 17 — с 5400 мАч до 7000 мАч. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Компания обещает до 12 часов просмотра видео на одном заряде. Размеры 151,1 x 71,8 x 8,06 мм делают смартфон даже меньше, чем прошлогодний Xiaomi 15, при весе 191 г. Он представлен в белом, темно-сером, светло-голубом и розовом цвета.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Xiaomi 17 можно заказать в Китае уже сегодня по цене в эквиваленте $630 или €575 за конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Телефон с 512 ГБ хранилищем и 12 ГБ памяти стоит $675, а вариант с 16 ГБ и 1 ТБ можно приобрести за $700. Время старой первого в мире флагмана с Snapdragon 8 Elite Gen 5 на глобальном рынке пока неизвестен.