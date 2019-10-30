Какие онлайн-сервисы и инструменты украинцы предпочитают перед совершением покупок [Исследование]

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Google Украина поделилась результатами свежего исследования, выполненного по заказу поискового гиганта независимой компанией IPSOS. Оно дает представление о том, какие онлайн-сервисы и инструменты предпочитают пользователи при поиске информации перед совершением покупок.

Итак, как следует из отчета, украинцы используют Google для поиска информации и рекомендаций чаще, чем какие-либо другие источники (кто бы сомневался, да?). Так, 77% пользователей ищут в Google информацию о потенциальной покупке, 73% изучают или ищут новый бренд, 72% интересуются новинками, 68% заходят в Google, чтобы получить полезные рекомендации, 66% ищут продукт, который где-то увидели, и 65% ищут наиболее подходящую опцию для своих потребностей.

Исследование также показало, что как театр начинается с вешалки, так покупка в современном мире, правильно, из интернета. 78% опрошенный ответили, что именно информация онлайн побудила их совершить покупку; для 40% такой отправной точкой стал магазин, а для 22% – традиционные медиа.

Украинские покупатели активно используют смартфон для поиска и покупок. Так, 69% оффлайн-покупателей использовали смартфон для поиска информации о товаре или осуществления покупки, а 66% онлайн-покупателей совершили покупку онлайн с помощью мобильного телефона за последнюю неделю.

Также, согласно данному исследованию, изучение обзоров продуктов перед покупкой является важным моментом для украинцев. Так, 74% респондентов читают или смотрят обзоры интересующей продукции, а 37% оффлайн-покупателей использовали онлайн-обзоры перед походом в магазин. 69% покупателей проверяли онлайн наличие товара в магазине перед походом в магазин.

Что касается выбора магазина для совершения покупок, украинские покупатели учитывают три наиболее важных для них фактора: 67% – отмечают важность информации о продукте/фотографии, 66% – репутацию магазина и 65% – ассортимент и разнообразие товара.

Исследование проводилось IPSOS в 28 странах, включая Украину, в период с 1 по 12 марта 2019 года методом онлайн опроса, который проводился среди украинцев старше 18 лет, совершивших покупку за последнюю неделю.

Источник: Google Украина