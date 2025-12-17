Новости Игры 17.12.2025 comment views icon

Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года

Маргарита Юзяк

Valve официально открыла персональные итоги года Steam Replay 2025 для каждого пользователя платформы. Пришло время узнать, какой из вас получился геймер в этом году.

Платформа присоединяется к другим сервисам со своими итогами, охватив период с 1 января по 14 декабря 2025 года. Valve показывает ваши самые популярные игры, количество полученных достижений, часы геймплея, в том числе в новых или более старых релизах. А также подсвечивает активность геймера с процентным соотношением по отдельным проектам.

Онлайн-магазин пишет, что в итогах напомнят какие месяцы для вас были более «игровыми» и в какие жанры вам хотелось чаще возвращаться. Еще можно увидеть, сколько дней подряд вы играли без пропусков и какие проекты «затягивали» сильнее.

Steam Replay 2025

Итоги у каждого будут немного разные. У кого-то Steam покажет, играли ли чаще с клавиатурой и мышью или контролером, сколько дней подряд проводили в играх или каким жанрам отдали больше времени. Или даже в зависимости от платформы: ПК или Steam Deck. Сервис индивидуально учтет, как именно вы пользовались платформой в течение года.

Replay также сохраняет ссылки на итоги предыдущих лет, поэтому можно быстро сравнить привычки 2025-го с ранним периодом. Отдельно Valve подсказывает, что участники Steam Families смогут автоматически просматривать Replay других участников группы.

Пользователь @DANNYonPC показал, как выглядит меню с итогами других лет

В то же время итоги года от Valve имеют свои ограничения. Сервис не учитывает офлайн-игру, время без подключения к интернету, предварительно загруженные игры, предрелизные версии и проекты, которые так и не вышли.

Источник: PC Gamer

