Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года

Valve официально открыла персональные итоги года Steam Replay 2025 для каждого пользователя платформы. Пришло время узнать, какой из вас получился геймер в этом году.

Платформа присоединяется к другим сервисам со своими итогами, охватив период с 1 января по 14 декабря 2025 года. Valve показывает ваши самые популярные игры, количество полученных достижений, часы геймплея, в том числе в новых или более старых релизах. А также подсвечивает активность геймера с процентным соотношением по отдельным проектам.

Онлайн-магазин пишет, что в итогах напомнят какие месяцы для вас были более «игровыми» и в какие жанры вам хотелось чаще возвращаться. Еще можно увидеть, сколько дней подряд вы играли без пропусков и какие проекты «затягивали» сильнее.

Итоги у каждого будут немного разные. У кого-то Steam покажет, играли ли чаще с клавиатурой и мышью или контролером, сколько дней подряд проводили в играх или каким жанрам отдали больше времени. Или даже в зависимости от платформы: ПК или Steam Deck. Сервис индивидуально учтет, как именно вы пользовались платформой в течение года.

Replay также сохраняет ссылки на итоги предыдущих лет, поэтому можно быстро сравнить привычки 2025-го с ранним периодом. Отдельно Valve подсказывает, что участники Steam Families смогут автоматически просматривать Replay других участников группы.

В то же время итоги года от Valve имеют свои ограничения. Сервис не учитывает офлайн-игру, время без подключения к интернету, предварительно загруженные игры, предрелизные версии и проекты, которые так и не вышли.

Источник: PC Gamer