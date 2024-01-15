Какие функции появятся в Windows 11 в 2024-м

Microsoft готовится представить в 2024 году целый ряд новых функций Windows 11, направленных на улучшение пользовательского опыта в различных аспектах операционной системы.

Поскольку эти функции находятся в стадии разработки, всегда существует вероятность того, что Microsoft решит не выпускать их после тестирования, сообщает Bleeping Computer.

Вот что ждет пользователей Windows 11 в 2024 году:

Notepad (Блокнот) с искусственным интеллектом

Microsoft намерена изменить традиционный блокнот в Windows 11 благодаря функции искусственного интеллекта под названием CoWriter. Эта интеграция привносит искусственный интеллект в текстовый редактор, предлагая пользователям широкий спектр интеллектуальных инструментов для редактирования.

CoWriter оснащен выпадающим меню с опциями Length, Tone, Format, Instructions (Длина, Тон, Формат и Инструкции). Это свидетельствует о высоком уровне кастомизации, что позволяет искусственному интеллекту изменять текст в соответствии с конкретными потребностями пользователя.

Отдельного внимания заслуживает кнопка «Заменить», намекающая на способность ИИ предлагать альтернативные варианты или модификации выбранного текста. Считается, что ИИ понимает контекст, предоставляя релевантные предложения на основе содержания документа.

Поддержка USB со скоростью передачи данных 80 Гбит/с

Будущее обновление Windows 11 будет поддерживать новейший стандарт USB 80 Гбит/с, изначально доступный на некоторых устройствах, таких как Razer Blade 18 на базе мобильных процессоров Intel Core 14 поколения HX-серии. Он полностью совместим с периферийными устройствами, предназначенными для предыдущих поколений USB и Thunderbolt, и работает вместе со всеми другими функциями USB Type-C.

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Это масштабное обновление стандарта USB4 удваивает пропускную способность с 40 Гбит/с до 80 Гбит/с, открывая путь к высокопроизводительным дисплеям, накопителям и устройствам для подключения.

Автозапуск Copilot в Windows 11

Microsoft тестирует новую функцию для разработчиков Windows 11, благодаря которой Copilot автоматически открывается на устройствах при запуске.

Поскольку многим эта новая функция, вероятно, не понравится, Microsoft оставила возможность отключить ее, перейдя в Settings > Personalization > Copilot (Настройки > Персонализация > Copilot).

Расширенные параметры общего доступа

Microsoft Edge и другие браузеры могут использовать окно общего доступа Windows для прямого обмена URL с такими платформами, как WhatsApp, Gmail, X (ранее Twitter), Facebook и LinkedIn.

Можно получить доступ к Edge, щелкнув значок общего доступа на панели инструментов.

Обновление погоды на экране блокировки

На экране блокировки появится интерактивный прогноз погоды, что позволяет пользователям быстро проверять погоду, даже если экран заблокирован.

Эта функция позволяет пользователям Windows 11 наводить курсор на карту погоды для получения подробной информации и нажимать на нее, чтобы просмотреть полный прогноз в MSN Weather через Microsoft Edge.

Эта функция осуществляется, начиная с англоязычных пользователей в США.

Улучшение голосового доступа

Функция голосового доступа в Windows 11 включила расширенную поддержку языков (французский, немецкий, испанский) и многоэкранную функциональность.

Теперь пользователи могут использовать голосовые команды для облегчения навигации и управления на нескольких экранах. Кроме того, для англоязычных пользователей теперь доступны специальные голосовые команды для создания персонализированных голосовых клавиш для различных действий.