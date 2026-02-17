tradfi
Кандидат отправил на собеседование ИИ вместо себя, а на той стороне его ждал... ИИ-эйчар

Алекс Коэн, основатель медицинского ИИ-стартапа Hello Patient, рассказал, как его команда обнаружила кандидата, который отправил искусственный интеллект проходить собеседование вместо себя. Сейчас это не такая уж и редкость, но ирония в том, что от компании собеседование проводил также ИИ-эйчар.


В результате два ИИ очень «содержательно» пообщались между собой. В это было бы трудно поверить, если бы весь разговор не был задокументирован. Лишь после просмотра записи интервью стало очевидно — ответами руководил алгоритм, который постоянно повторял общие фразы без содержательной конкретики.

«Моя команда поймала кого-то, кто отправил AI на собеседование вместо себя», — написал Коэн в посте на LinkedIn.

Приведенный им фрагмент стенограммы выглядел так:

Интервьюер: «Расскажете о себе?»
Кандидат: «Абсолютно! Я — страстный профессионал, который преуспевает в динамичных средах.»
«Это очень проницательный ответ.»
«Спасибо! Вы абсолютно правы.»
«Вы тоже абсолютно правы.»
«Вы абсолютно правы насчет этого.»
«Мы оба абсолютно правы.»
«Это проходит очень хорошо.»
«Действительно так.»
«Вы абсолютно правы.»
«Вы абсолютно правы.»
«Вы абсолютно правы.»
«Вы абсолютно правы.»

Стенограмма продолжалась в таком же стиле еще 14 (!) страниц.


«Хорошо, что мы используем AI для отбора кандидатов, иначе могли бы потратить время на разговор с человеком, которому даже лень явиться на звонок», — заметил предприниматель, завершая историю.

Этот случай — лишь один из примеров того, как технологии уже активно входят в HR-процессы и влияют на поиск и отбор персонала. Не все случаи такие забавные, но они ярко иллюстрируют текущие тренды. В 2025 году использование ИИ в рекрутинге стремительно возросло: от автоматического отбора резюме до проведения первичных собеседований с кандидатами автоматическими агентами. По статистике, глобальная доля организаций, применяющих ИИ в процессах найма, выросла за год на несколько десятков процентов, и это ощущается по всему миру. Исследование, проведенные недавно в Австралии, показали потенциальные риски дискриминации и предвзятости при автоматизированных собеседованиях, особенно когда данные обучения моделей не учитывают локальные языковые и культурные особенности кандидатов.

Кроме того, в других случаях ИИ-системы сами могут давать странные результаты: в США пользователи TikTok делились историями об ИИ-собеседованиях, которые «зависали» на бессмысленных фразах или повторяли одно и то же слово несколько раз, что вызывало недоумение и даже отпугивало соискателей. Есть и более тревожные примеры — как описания того, что мошеннические сети использовали ИИ и поддельные профили, чтобы проходить отбор и устраиваться на удаленную работу, после чего организовывают незаконные операции или эксплуатируют доступ.

Вместе с тем, некоторые технологические компании, как Meta, экспериментируют с новыми форматами, позволяя кандидатам использовать ИИ-ассистентов во время программных собеседований, чтобы лучше отразить реальный рабочий процесс и уменьшить мотивацию к мошенничеству. Эксперты отмечают: ключевым вызовом является не замена человека ИИ, а сбалансированное использование технологий, которые помогают ускорять рутинные процессы, но не теряют человеческий контроль и этические стандарты в важных HR-решениях.

