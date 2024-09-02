Айтишник рассказал, как эйчары Apple заставили его пройти 13 собеседований, чтобы в итоге… отказать

Опытный продакт-менеджер поделился своим негативным опытом прохождения собеседования в Apple.

Кандидат, имеющий 7 лет опыта работы в отрасли, сообщил в соцсети Teamblind, что ему пришлось пройти 13 отдельных интервью, каждое из которых длилось час. Кроме того, он должен был лететь в главный офис Apple в Купертино, Калифорния, что добавило дополнительных затрат времени и средств.

Наибольшее разочарование вызвало отсутствие конструктивной обратной связи после завершения процесса. По словам кандидата, ни рекрутер, ни менеджер по найму не смогли предоставить ему информацию, что он мог бы улучшить, или объяснить, почему он не подходит. Вместо этого он получил только общий ответ:

«Вы очень хорошо справились, команде вы понравились, но мы не будем продолжать процесс».

Кандидат, который рассчитывал на общую компенсацию в размере $400 000, назвал весь процесс «пустой тратой времени».

История вызвала оживленное обсуждение в сети, где многие пользователи поделились похожим опытом собеседований в крупных технологических компаниях.

«Apple сделала то же самое с моим близким другом, а затем примерно через 2 месяца связалась для еще одного набора собеседований на аналогичную должность».

«Да, звучит правдоподобно. Мы настолько плохо справляемся с наймом».

«Они делают так:

Проводят собеседования с кучей кандидатов одновременно. Находят лучшего и дают этому человеку предложение. Если этот человек принимает предложение, они уведомляют вас и закрывают процесс. Если нет, возвращаются к пункту 2. Паршивая часть в том, что они игнорируют кандидатов, которых не выбрали, пока не найдут того, кто согласится. Недели игнорирования».

«Один из моих худших собеседований был именно в Apple. Не удивляюсь».

Напомним, недавно один из старших технических специалистов Amazon похвастался в соцсетях, что ему удалось зарабатывать большие средства и почти ничего не делать в компании.