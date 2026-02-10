Люди, которые "увлекаются" ИИ, первыми демонстрируют признаки выгорания

Многие ожидали, что искусственный интеллект уменьшит объем работы и освободит время для людей. Но новые исследования показывают обратное. Активное внедрение ИИ связывают с ростом выгорания и размыванием границ между работой и отдыхом.





Самый соблазнительный нарратив в корпоративной культуре заключается не в том, что ИИ заберет работу, а в том, что он спасет от нее. Индустрия годами продвигала идею, что ИИ является «мультипликатором эффективности»: юристы, инженеры, аналитики и разработчики якобы будут работать меньше, но результативнее. Однако исследования, опубликованные в Harvard Business Review, показывает другую картину: компании рискуют превратиться в системы системного выгорания.

В рамках исследования, которое длилось восемь месяцев, ученые из UC Berkeley наблюдали за работой технологической компании в США с примерно 200 сотрудниками. ИИ там не был обязательным, но компания предоставляла корпоративные подписки на популярные инструменты. По результатам более 40 глубинных интервью выяснилось, что сотрудники начали работать быстрее, брать на себя более широкий спектр задач и растягивать работу на более часов в день — без прямого давления со стороны менеджмента. Освободившееся благодаря ИИ время быстро заполнялось новыми задачами, а работа начинала проникать в обеденные перерывы и вечера. Один из инженеров прямо отметил, что вместо меньшей занятости люди работают столько же или больше.

Инженерный эффект усугублял проблему. Благодаря ИИ сотрудники начали выполнять задачи вне своих ролей: дизайнеры и продакт-менеджеры писали код, исследователи брались за инженерные задачи. В результате инженеры тратили больше времени на проверку, исправление и сопровождение сгенерированной ИИ работы, часто в неформальных форматах — в Slack или во время коротких консультаций, что дополнительно увеличивало нагрузку. Подобные выводы подтверждают и предыдущие исследования. В прошлом году эксперимент показал, что опытные разработчики с ИИ выполняли задачи на 19% дольше, при этом считая, что работают на 20% быстрее. Исследование Национального бюро экономических исследований зафиксировало средний прирост производительности всего на 3% за счет экономии времени, без существенного влияния на доходы или продолжительность рабочего дня.





Второй материал HBR очерчивает три ключевых фактора выгорания, связанных с ИИ. Первый — расширение объема задач, когда работники добровольно берут на себя больше работы. Второй — размытие границ между работой и нерабочим временем, поскольку задачи легко начинать в любой момент. Третий — рост многозадачности и постоянное переключение внимания, что создает хроническую когнитивную нагрузку. Исследователи также называют три способа снижение этого эффекта: внедрение намеренных пауз для замедления ритма, четкое структурирование и последовательность работы вместо постоянной реактивности, а также сохранение человеческого взаимодействия как противовеса изолированной работе с ИИ. Без таких практик ИИ, по выводам авторов, не сокращает работу, а системно ее интенсифицирует, повышая риск усталости и выгорания.

Такую же динамику фиксируют и вне академических исследований. На профильном форуме Hacker News разработчики описывают резкий рост ожиданий после перехода команд на «AI-first» подход: по словам одного из комментаторов, требования и уровень стресса выросли в три раза, в то время как фактическая производительность повысилась лишь примерно на 10%. Все это происходит на фоне неформального давления со стороны ожидающего руководства, что инвестиции в ИИ быстро себя оправдают. Исследователи отмечают, что именно эта комбинация — добровольная перегрузка, рост скорости как новой нормы и постоянная доступность работы — делает выгорание не побочным эффектом, а системным следствием массового внедрения ИИ.

Источник: TechCrunch.com