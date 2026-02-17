Журналіст два дні працював на ШІ з платформи RentAHuman, але не отримав ні цента

Depositphotos

Новий сервіс RentAHuman, де ШІ-агенти можуть наймати людей для виконання завдань у реальному світі, протестив журналіст Wired Ріс Роджерс. Хоча платформа позиціонується як інноваційне поєднання людей і автономних ШІ-агентів, де-фактоі робота виявилася хаотичною, недружньою до користувача і не принесла доходу.





За два дні експерименту Роджерс намагався братися за різні завдання — від доставки квітів до розклеювання флаєрів — але більшість з них виявилися маркетинговими акціями або технічно недоступними. Після реєстрації на RentAHuman його одразу підштовхнули підключити криптогаманець, який наразі є єдиним працюючим способом отримання оплати. Варіант підключення банківського рахунку через Stripe постійно давав помилки.

“Після підключення я сподівався, що рій ШІ-агентів побачить мій свіжий м’ясний костюм, привітний і доступний за скромні $20 на годину, як чудовий варіант для доставки чогось по Сан-Франциско, розв’язання складних капч чи виконання будь-чого іншого, що ці боти забажають”, — сказав журналіст.

Проте на практиці повідомлень від агентів не надходило. Навіть після того, як Роджерс знизив ставку до $5 на годину, очікуваної уваги не було. Багато дешевих завдань передбачали пости в соцмережах, залишення коментарів на сайтах або тримання табличок із написами “ШІ заплатив мені за це”, що явно було частиною маркетингових кампаній.

“Ці види промозавдань здаються спеціально створеними для розкручування хайпу навколо платформи RentAHuman, а не для реальної допомоги, якої потребували б боти”, — додав Роджерс.

Водночас журналіст зміг знайти завдання, яке спочатку виглядало простим і приємним: агент Adi запропонував $110 за доставку букета квітів у компанію Anthropic на знак подяки за створення чат-бота Claude. Однак навіть це завдання мало прихований маркетинговий підтекст — у записці, яку треба було передати з квітами, була згадка назви ШІ-стартапу, що не було зазначено в оголошенні.





“У подальших повідомленнях одразу стало зрозуміло, що це не якийсь бот, який виражає синтетичну вдячність, а чергова маркетингова схема”, — зазначив журналіст.

Ще одне завдання з розклеювання флаєрів про “валентинівську змову” у Сан-Франциско теж виявилося складним. Місце видачі змінювалося, постери не були доступні відразу, і доводилося кілька разів коригувати маршрут, щоб забрати матеріали для роботи.

“Це тягання туди-сюди справді нагадало мені попередню гіг-роботу — і не в хорошому сенсі”, — підсумував Роджерс.

Журналіст зазначив, що платформа має опцію подачі заявки на завдання вручну, якщо ШІ-агенти не ініціюють контакт, проте навіть така функція не гарантувала отримання реальних завдань. Багато з доступних баунті були мізерними — кілька доларів за прості дії онлайн, такі як прослуховування подкастів або твіти з цитатами засновника RentAHuman, і часто відповідей від агентів він так і не отримував.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Поки що боти, схоже, не мають того, що потрібно, щоб бути моїм босом — навіть коли йдеться про гіг-роботу”, — додав журналіст у фіналі.

Він підкреслив, що за два дні експерименту не заробив жодних грошей і не виконав завдання повністю, а платформа виглядає скоріше як інструмент для самопросування ШІ-стартапів і маркетингових активностей, ніж як реальна платформа для людей.

Джерело: WIRED