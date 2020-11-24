Капитализация Tesla приблизилась к 500 миллиардам долларов, а Илон Маск сместил Билла Гейтса со второго места в рейтинге миллиардеров

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Курс акций американского производителя электромобилей Tesla продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды день за днем.

По итогам торговой сессии 23 ноября акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к внушительным 500 миллиардам долларов — в 2,5 раза больше показателя Toyota, занимающей второе место рейтинга самых дорогих публичных автомобильных компаний мира .

На постторгах 23 ноября акции Tesla продолжили дорожать, так что, вероятно, с возобновлением торгов 24 ноября тенденция продолжится и капитализация компания впервые превысит рубеж в полтриллиона долларов. До самой дорогой американской компании Apple с ее 2 трлн долларов (сейчас 1,94 трлн долларов) Tesla еще далеко, но такими темпами компания Илона Маска может относительно быстро догнать производителя iPhone.

Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании (она и формирует основную часть его капитала) увеличилось на 7,24 миллиарда долларов, до 128 миллиарда долларов, и он поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса на третье место. Напомним, на прошлой неделе Маск выбил из тройки миллиардеров главу Facebook Марка Цукерберга.

В начале года Илон Маск занимал 35-е место в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. За 2020 год благодаря росту акций Tesla и капитализации компании состояние Илона Маска улучшилось на 100 миллиардов долларов.

Первое место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 миллиарда долларов. В рейтинге миллиардеров Forbes Илон Маск занимает четвертую позицию с оценкой состояния в 110 миллиардов долларов.