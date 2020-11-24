Капитализация Tesla приблизилась к 500 миллиардам долларов, а Илон Маск сместил Билла Гейтса со второго места в рейтинге миллиардеров
Курс акций американского производителя электромобилей Tesla продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды день за днем.
По итогам торговой сессии 23 ноября акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к внушительным 500 миллиардам долларов — в 2,5 раза больше показателя Toyota, занимающей второе место рейтинга самых дорогих публичных автомобильных компаний мира
На постторгах 23 ноября акции Tesla продолжили дорожать, так что, вероятно, с возобновлением торгов 24 ноября тенденция продолжится и капитализация компания впервые превысит рубеж в полтриллиона долларов. До самой дорогой американской компании Apple с ее 2 трлн долларов (сейчас 1,94 трлн долларов) Tesla еще далеко, но такими темпами компания Илона Маска может относительно быстро догнать производителя iPhone.
Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании (она и формирует основную часть его капитала) увеличилось на 7,24 миллиарда долларов, до 128 миллиарда долларов, и он поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса на третье место. Напомним, на прошлой неделе Маск выбил из тройки миллиардеров главу Facebook Марка Цукерберга.
В начале года Илон Маск занимал 35-е место в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. За 2020 год благодаря росту акций Tesla и капитализации компании состояние Илона Маска улучшилось на 100 миллиардов долларов.
Первое место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 миллиарда долларов. В рейтинге миллиардеров Forbes Илон Маск занимает четвертую позицию с оценкой состояния в 110 миллиардов долларов.
- В августе Tesla провела сплит акций в соотношении пять к одному, а после начала торгов с учетом дробления 31 августа акции подорожали до нового рекордного максимума $498,32, что привело к росту рыночной капитализации Tesla до $464,3 миллиардов.
- Акции Tesla начали дорожать после того, как 16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить знаменитого автопроизводителя электромобилей Tesla в рейтинг S&P 500 (компания Илона Маска появится с публикацией свежей редакции 21 декабря).
- По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года, а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.