По итогам 2019 года Tesla реализовала 367 500 автомобилей — больше, чем за предыдущих года вместе взятых





Tesla отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей по итогам четвертого квартала текущего года. И 2019 год знаменитый производитель электромобилей завершил на высокой ноте, в очередной раз обновив рекорды.

По итогам заключительной четверти Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 112 тыс. автомобилей, превзойдя ожидания Уолл-стрит, которые прогнозировали поставки на уровне 106 тыс. Из них Model S и Model X — 19 450 штук, а Model 3 — 92 550. Кстати, только за четвертый квартал 2019 год Tesla поставила клиентам больше машин за весь 2017 год (101 312). Традиционно Tesla старалась отгрузить в последнем квартале максимальное число машин. Ранее глава компании Илон Маск дал сотрудникам Tesla соответствующую установку, а сам 31 декабря отправился на завод компании во Фримонте, чтобы помочь с доставками. Как видим, не зря. Что же касается произведенных за квартал автомобилей, их общее количество составило 104 891 штук. Из них 86 958 являются младшими седанами Model 3, оставшиеся 17 933 — Model S и Model X.

За весь 2019 год Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 367 500 автомобилей, что вдвое больше результата годичной давности и также является новым рекордом. Это значение немного выше нижней границы планового показателя (от 360 тыс. до 400 тыс.), но факт остается фактом — Tesla удалось выполнить план. Результат 2019 года превышает общий объем реализованных машин за два предыдущих года вместе взятых (101 312 + 245 240). И это Tesla еще не начала отгрузки китайских Model 3 с недавно заработавшей Gigafactory 3 в Шанхае клиентам. Говоря точнее, пока Tesla отгрузила только первых пятнадцать машин покупателям из числа сотрудников компании, тогда как отгрузки обычным клиентам должны начаться 7 января.

С конвейера Gigafactory 3 уже сошло 1000 седанов Model 3. Кроме того, Tesla смогла достичь темпов производства 3000 машин в неделю. Правда, это без установки аккумуляторных блоков, местное производство которых стартовало только в конце декабря.

Как и ожидалось, Tesla все-таки снизила стартовую цену китайской Model 3 перед началом поставок на 16% — до 299 050 юаней (42 919 долларов) после получения китайских льгот. Это должно еще сильнее подстегнуть спрос на самый популярный электромобиль компании, обеспечив компании стабильный рост продаж. Как известно, Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей — в 2018 году объем рынка составил 1,3 миллиона электрических автомобилей.

Остается вспомнить, что строительство завода Gigafactory 3 в Шанхае, являющегося первым автосборочным предприятием Tesla за пределами США, началось в январе 2019 года, а уже в октябре в эксплуатацию была введена линия по сборке Model 3. После введения второй линии по сборке компактных кроссоверов Model Y и выхода Gigafactory 3 на полную мощность предприятие будет выпускать 250 тыс. автомобилей в год.

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как всегда, будет опубликован в конце месяца. Тогда и сможем оценить финансовое положение и успехи в разрезе направлений. За всю историю у Tesla было лишь пять прибыльных кварталов, включая третий квартал 2019 года с достаточно скромной прибылью. За последние несколько лет Маск множество раз обещал сделать Tesla стабильно прибыльной, но пока достичь этой цели не удавалось. С другой стороны, 2019 год для компании выдался определенно удачным и по крайней мере сейчас устойчивому росту бизнеса Tesla ничто не угрожает. Собственно говоря, инвесторы тоже полны оптимизма. Если в июне 2019 года курс акций Tesla достиг самого минимального значения за трехлетний срок — $177, то к концу года он обновил исторический максимум, добравшись до отметки $454. Сейчас акции Tesla стоят около $440.

Источник: Tesla