Акции Tesla взлетели после объявления о включении компании в индекс S&P 500

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16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить знаменитого автопроизводителя электромобилей Tesla в рейтинг S&P 500 — компания Илона Маска появится с публикацией свежей редакции 21 декабря. После этого объявления акции Tesla резко подорожали.

Курс акций Tesla после закрытия биржевой сессии на бирже NASDAQ 16 ноября составлял $408,09, а 17 ноября торги возобновились уже с отметки $460,17 за одну ценную бумагу. На момент выхода новости стоимость акций Tesla составляет $446,28, что соответствует росту 9,36% по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии.

В сентябре S&P Dow Jones Indices отказался включить Tesla в рейтинг S&P500, хотя уже на тот момент компания Илона Маска удовлетворяла всем основным критериям, включая главный о сохранении прибыльности на протяжении четырех кварталов кряду. В прошлом месяце Tesla отчиталась о прибыли пятый квартал подряд — она составила рекордные $331 млн. И вот сейчас S&P Dow Jones Indices решил включить Tesla в индекс S&P500. Составители индекса не уточнили, кого они планируют исключить из списка. Имя выбывающей компании объявят ближе к публикации нового рейтинга.

Как отмечает CNBC, на момент объявления о включении Tesla в рейтинг компания Илона Маска уже входит в десятку самых дорогих американских компаний S&P500.

В августе Tesla провела сплит акций в соотношении пять к одному, а после начала торгов с учетом дробления 31 августа акции выросли до нового рекордного максимума $498,32, что привело к росту рыночной капитализации Tesla до $464,3 миллиардов. Этот рекорд пока держится.

По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года, а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.