Рыночная капитализация Apple достигла $2 трлн





Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация достигла уровня $2 трлн. Следует отметить, что предыдущий важный рубеж капитализации в $1 трлн был преодолён примерно 2 года назад – в начале августа 2018 года. Таким образом, за 24 месяца рыночная стоимость компании выросла в 2 раза.

В мировом масштабе Apple не является первой компанией, достигшей капитализации в $2 трлн. Первой это сделала Saudi Aramco со штаб-квартирой в Саудовской Аравии, являющаяся газовым и нефтяным гигантом. В декабре 2019 года Saudi Aramco ненадолго достигла отметки в $2 трлн, но с тех пор капитализация упала ниже этой цифры из-за колебаний курса её акций. 4 августа 2020 года Apple превзошла её как самую дорогую компанию в мире.

Сегодня, 19 августа 2020 года, стоимость акций компании Apple преодолела отметку $467,77, что и позволило Apple достичь капитализации в $2 трлн. Но в будущем при снижении цены акций рыночная стоимость компании может упасть ниже этого уровня.

Стоимость акций Apple колебалась в течение многих лет, но в 2020 году их цена увеличилась более чем на 50%, несмотря на общий экономический спад, вызванный пандемией COVID-19. Акции компании с начала июня росли в среднем на 3,5% каждую неделю. А после публикации последнего рекордного финансового отчёта в июле стоимость ценных бумаг резко возросла.

Источник: The Verge