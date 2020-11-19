Цена акций Tesla впервые после сплита поднялась выше 500 долларов
Стоимость акций Tesla на торгах 19 ноября преодолела отметку 500 долларов, установив таким образом новый исторический максимум. Прошлый рекорд — 498,32 доллара — продержался немногим больше двух месяцев.
На момент выхода новости стоимость акций Tesla составляет 501,33 доллара, что соответствует росту 3,02% по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов 19 ноября, которые еще не завершились, цена акций максимально поднималась до 508,61 доллара. Теперь это новый максимум.
Капитализация всей компании составляет более 474,71 миллиарда долларов, и она по-прежнему остается самой дорогой публичной компанией на автомобильном рынке.
Акции Tesla начали дорожать после того, как 16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить знаменитого автопроизводителя электромобилей Tesla в рейтинг S&P 500 (компания Илона Маска появится с публикацией свежей редакции 21 декабря). Курс продолжил расти на фоне слухов о том, что председатель совета директоров Berkshire Hathaway и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт хочет купить долю в Tesla — якобы он намерен вложить $11 млрд.
Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании (она и формирует основную часть его состояния) увеличилось на 10,2 миллиарда долларов, до 92,4 миллиарда долларов, и он поднялся на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.
- В августе Tesla провела сплит акций в соотношении пять к одному, а после начала торгов с учетом дробления 31 августа акции подорожали до нового рекордного максимума $498,32, что привело к росту рыночной капитализации Tesla до $464,3 миллиардов. Это рекорд не продержался и трех месяцев.
- По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года, а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.