Цена акций Tesla впервые после сплита поднялась выше 500 долларов

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Стоимость акций Tesla на торгах 19 ноября преодолела отметку 500 долларов, установив таким образом новый исторический максимум. Прошлый рекорд — 498,32 доллара — продержался немногим больше двух месяцев.

На момент выхода новости стоимость акций Tesla составляет 501,33 доллара, что соответствует росту 3,02% по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов 19 ноября, которые еще не завершились, цена акций максимально поднималась до 508,61 доллара. Теперь это новый максимум.

Капитализация всей компании составляет более 474,71 миллиарда долларов, и она по-прежнему остается самой дорогой публичной компанией на автомобильном рынке.

Акции Tesla начали дорожать после того, как 16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить знаменитого автопроизводителя электромобилей Tesla в рейтинг S&P 500 (компания Илона Маска появится с публикацией свежей редакции 21 декабря). Курс продолжил расти на фоне слухов о том, что председатель совета директоров Berkshire Hathaway и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт хочет купить долю в Tesla — якобы он намерен вложить $11 млрд.

Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании (она и формирует основную часть его состояния) увеличилось на 10,2 миллиарда долларов, до 92,4 миллиарда долларов, и он поднялся на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.