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Цена акций Tesla впервые после сплита поднялась выше 500 долларов

Цена акций Tesla впервые после сплита поднялась выше 500 долларов

Цена акций Tesla впервые после сплита поднялась выше 500 долларов


Стоимость акций Tesla на торгах 19 ноября преодолела отметку 500 долларов, установив таким образом новый исторический максимум. Прошлый рекорд — 498,32 доллара — продержался немногим больше двух месяцев.

На момент выхода новости стоимость акций Tesla составляет 501,33 доллара, что соответствует росту 3,02% по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов 19 ноября, которые еще не завершились, цена акций максимально поднималась до 508,61 доллара. Теперь это новый максимум.

Цена акций Tesla впервые после сплита поднялась выше 500 долларов

Капитализация всей компании составляет более 474,71 миллиарда долларов, и она по-прежнему остается самой дорогой публичной компанией на автомобильном рынке.

Акции Tesla начали дорожать после того, как 16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить знаменитого автопроизводителя электромобилей Tesla в рейтинг S&P 500 (компания Илона Маска появится с публикацией свежей редакции 21 декабря). Курс продолжил расти на фоне слухов о том, что председатель совета директоров Berkshire Hathaway и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт хочет купить долю в Tesla — якобы он намерен вложить $11 млрд.

Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании (она и формирует основную часть его состояния) увеличилось на 10,2 миллиарда долларов, до 92,4 миллиарда долларов, и он поднялся на третье место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

  • В августе Tesla провела сплит акций в соотношении пять к одному, а после начала торгов с учетом дробления 31 августа акции подорожали до нового рекордного максимума $498,32, что привело к росту рыночной капитализации Tesla до $464,3 миллиардов. Это рекорд не продержался и трех месяцев.
  • По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года, а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.
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