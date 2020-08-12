Tesla в пять раз увеличит количество своих акций, чтобы сделать их доступнее для инвесторов





11 августа совет директоров Tesla утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении пять к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов. После объявления курс акций Tesla резко подскочил.

11 августа на закрытии торгов акции Tesla торговались по $1374,39 за штуку. На внебиржевых торгах акции компании после сообщения о дроблении подорожали более чем на 6%, а после открытия новой биржевой сессии рост продолжился. На момент написания этой новости курс составляет $1514,57 — это на 10,2% выше уровня на момент закрытия предыдущей торговой сессии.

Обычно компании идут на дробление, когда акции сильно дорожают и их доступность для инвесторов снижается из-за высокой цены. После проведения процедуры дробления рыночная капитализация компании и доли акционеров остаются без изменений, изменяется лишь количество бумаг в портфеле согласно принятому коэффициенту. За примерами далеко ходить не нужно — только недавно Apple объявила об очередном дроблении акций в соотношении четыре к одному.

Как было отмечено выше, Tesla проведет дробление в пропорции пять за одну. Сама процедура пройдет 28 августа 2020 года: в конце операционного дня каждый акционер получит по четыре дополнительные акции на каждую бумагу, находящуюся в обращении на 21 августа, а 31 августа торговля начнётся уже с учетом дробления. Если курс останется прежним до конца месяца, после дробления акции компании будут стоить примерно $290 за штуку. То есть, недавнему прогнозу инвестиционной фирмы Piper Sandler с повышением курса акций Tesla до впечатляющих $2322, не суждено сбыться. По крайней мере, в ближайшее время.

В прошлом месяце Tesla отчиталась о прибыли четвертый квартал подряд — $104 млн против $408 млн чистого убытка год назад и скромных $16 млн в первом квартале 2020 года. Теперь ее могут включить рейтинг 500 крупнейших компаний США S&P500, а это, как отмечает NYT, может заинтересовать новых крупных инвесторов.

Источник: Tesla