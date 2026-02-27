Кастинг Wolfenstein 3 раскрывает сюжет о травмированной войной сироте из Украины, — слухи

По слухам, начался кастинг для Wolfenstein 3 и неожиданно там появился украинский след. По сюжету, Уильям «Би-Джей» Бласковиц встретит маленькую украинку Софию и ее собаку Ральфа.





Инсайдер mp1st утверждает, что их взаимодействие напомнит динамику из The Last of Us с ролевыми моделями «защитник и ребенок», что логично вписывается в образ Бласковица. Кастинг проводится для кодового проекта «Валькирия», который якобы касается Wolfenstein 3 и дает первые детали истории.

В нем описывается персонажка по имени София — украинская сирота в возрасте от 8 до 11 лет. Девочка знакомится с Бласковицем и путешествует вместе с ним на протяжении игры. Неизвестно, какую роль будет играть София, но предполагается, что главный герой спасет ее и возьмет в свою команду сопротивления.

«Хотя сначала она была настороженной и травмированной войной, под опекой сопротивления (вероятно имеется в виду Kreisau Circle) она расцветает как волевой выживший человек», — говорится в описании персонажа.

Это намекает на возвращение Бласковица как главного героя. Съемки планируют начать в апреле, а дальнейшие производственные этапы намечены как минимум до 2027-го. Это дает приблизительное представление о сроках и намекает, что релиз, если игра действительно существует, вряд ли состоится раньше конца 2027 года.





Кодовое название «Валькирия» также привлекло внимание из-за существования реальной операции с аналогичным названием. Это был заговор против Гитлера, что может намекать на главный сюжет игры, однако это всего догадки. В документах упоминаются режиссер Том Киган и кастинг-директор Эмили Швебер — оба уже работали с MachineGames. Кроме того, Киган также был режиссером для актерского состава Indiana Jones and the Great Circle.

Официального подтверждения о Wolfenstein 3 от MachineGames нет. Ранее директор студии Джерк Густафссон говорил, что команда всегда планировала продолжить серию, хотя конкретные сроки он не называл. Источники также утверждают, что разработка уже может продолжаться.

Источник: Insider Gaming