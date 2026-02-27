banner
Кастинг Wolfenstein 3 раскрывает сюжет о травмированной войной сироте из Украины, — слухи

Маргарита Юзяк

Кастинг Wolfenstein 3 розкриває сюжет про травмовану війною сироту з України, — чутки

По слухам, начался кастинг для Wolfenstein 3 и неожиданно там появился украинский след. По сюжету, Уильям «Би-Джей» Бласковиц встретит маленькую украинку Софию и ее собаку Ральфа.


Инсайдер mp1st утверждает, что их взаимодействие напомнит динамику из The Last of Us с ролевыми моделями «защитник и ребенок», что логично вписывается в образ Бласковица. Кастинг проводится для кодового проекта «Валькирия», который якобы касается Wolfenstein 3 и дает первые детали истории.

В нем описывается персонажка по имени София — украинская сирота в возрасте от 8 до 11 лет. Девочка знакомится с Бласковицем и путешествует вместе с ним на протяжении игры. Неизвестно, какую роль будет играть София, но предполагается, что главный герой спасет ее и возьмет в свою команду сопротивления.

«Хотя сначала она была настороженной и травмированной войной, под опекой сопротивления (вероятно имеется в виду Kreisau Circle) она расцветает как волевой выживший человек», — говорится в описании персонажа.

Это намекает на возвращение Бласковица как главного героя. Съемки планируют начать в апреле, а дальнейшие производственные этапы намечены как минимум до 2027-го. Это дает приблизительное представление о сроках и намекает, что релиз, если игра действительно существует, вряд ли состоится раньше конца 2027 года.


Кодовое название «Валькирия» также привлекло внимание из-за существования реальной операции с аналогичным названием. Это был заговор против Гитлера, что может намекать на главный сюжет игры, однако это всего догадки. В документах упоминаются режиссер Том Киган и кастинг-директор Эмили Швебер — оба уже работали с MachineGames. Кроме того, Киган также был режиссером для актерского состава Indiana Jones and the Great Circle.

Официального подтверждения о Wolfenstein 3 от MachineGames нет. Ранее директор студии Джерк Густафссон говорил, что команда всегда планировала продолжить серию, хотя конкретные сроки он не называл. Источники также утверждают, что разработка уже может продолжаться.

Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»

Источник: Insider Gaming

