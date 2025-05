Нил Дракманн объяснил финал The Last of Us — могли ли Цакады создать вакцину?

Режиссер The Last of Us Нил Дракманн раскрыл главную тайну финала первой части. Геймеры спорили о ней более 10 лет.

В новости присутствуют спойлеры к финалу первой части The Last of Us

Финал игры стал понятен в операционной больницы Св. Марии в Солт-Лейк-Сити, когда Джоэл убил главного хирурга (отца Эбби). И этот момент стал одним из самых противоречивых в The Last of Us. Пользователи разделились на два лагеря: могли Цикады спасти человечество вакциной или нет? Во время до того, как Джоэл пробирается в операционную он находит аудиозаписи Марлен, лидера Цикад. В них она говорит о других потенциальных людях с иммунитетом, которые в конце концов погибали и не помогли создать вакцину. Но они не были похожи на Элли, потому что причины, почему она имеет иммунитет — уникальные.

Если кто-то забыл или не знает, почему вопрос вакцины сошёлся только на Элли, то напомним — причина в её матери. У других иммунитет был нестабильным или они просто дольше не становились зараженными. А вот с Элли все иначе: она может дышать спорами, а укусы инфицированных не превращают ее в монстра. И все из-за того, что ее мать заразилась во время родов и перерезала пуповину через несколько секунд после укуса. Благодаря этому она не успела передать инфекцию, но у Элли сформировался иммунитет. Фактически организм девочки воспринимает кордицепс как часть себя.

И вот Нил Дракманн, наконец-то четко ответил на главный вопрос серии: могли ли Цикады создать лекарство, если бы пожертвовали Элли? По словам режиссера, он поддерживает выбор Джоэла, но это не противоречит тому, что их план как авторов был однозначный — да, человечество могли спасти.

«Могли ли Цикады создать лекарство? Наш замысел был таков: да, они могли. Есть ли в этом научные неточности, которые теперь вызывают сомнения? Безусловно. Научная часть неидеальна, и люди ставят это под вопрос. Я ничего не могу сказать наверняка, но мы исходили из того, что они могли создать лекарство. Это делает решение Джоэла самым интересным философским вопросом», — говорит Дракманн в подкасты.

Эти слова превратили финал первой части в еще более мрачный: Джоэл сознательно уничтожил шанс человечества на спасение, потому что не смог потерять Элли. Он выбрал спасти одного ребенка, который стал ему второй дочерью после давней потери Сары. Случайный военный в начале пандемии не оставил выбора относительно спасения его родной дочери — а Джоэл не оставил право выбора человечеству.

Как известно из дальнейших событий игры, Джоэл убил всех в больнице, забрал Элли и солгал ей о том, что Цикады остановили поиски вакцины. Хотя девочка не слишком этому поверила, что стало причиной напряжения между ними. Уже во второй части игры он признался о содеянном, что она восприняла как предательство. Как результат их отношения все больше портятся, а Элли от него отдаляется. А параллельно его выбор стал причиной главной трагедии в The Last of Us Part 2.

Вместе с тем Дракманн подтвердил, что третья часть игры может появиться, но лишь если команда Naughty Dog найдет для нее «достойную» историю. А если нет, то как и говорили ранее — возможно на этом все

Что же касается сериала — в третьем сезоне мы увидим историю Эбби (в сериале исполнит роль Кейтлин Девер). По словам со-шоураннера Крейга Мейзина, четвертый сезон тоже на повестке дня — он нужен, чтобы довести историю до завершения. Но пока официально подтвержден только третий сезон.

Источник: Game Spot