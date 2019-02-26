«Южмаш» хочет построить на Херсонщине плавучий космодром

Днепровское государственное предприятие «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» («Южмаш») выступила с инициативой строительства в Украине плавучей платформы для запуска ракет. Соответствующее заявление сделал генеральный директор предприятия Сергей Вой, передает ресурс Ukrinform.

Гендиректор «Южмаш» считает, что построить такой космодром можно на Херсонщине. Он сообщил, что недавно обсуждал этот вопрос с руководством Херсонского государственного завода «Паллада», на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). И там положительно отнеслись к затее.

«Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии «Паллада», — объяснил гендиректор Южмаша.

Напомним, в апреле 2017 года «Южмаш» подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ «Морской старт» и «Наземный старт».

Увы, больше никаких подробностей нет. Во сколько может обойтись этот гипотетический проект, где взять финансирование, какие конкретные преимущества для космической отрасли и экономики Украины он даст — все эти вопросы пока остаются без ответов.

Очевидно, что в этом космодроме «Южмаш» видит для себя отличную возможность для развития основного бизнеса (ракетостроения), но неясно, какую конкретно выгоду (и будет ли она вообще) сулит Украине первый космодром, особенно без новых конкурентоспособных ракет. Так что пока в строительство плавучего космодрома в Украине, к сожалению, верится не больше, чем в появление «вакуумных» поездов Hyperloop, предусмотренных проектом HypeUA. Но, возможно, у «Южмаша» есть масштабный план, подразумевающий еще разработку и строительство новых ракет и космических аппаратов.

Источник: ukrinform