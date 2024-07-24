Кевин Файги о возвращении Железного Человека в MCU: «Можно, если осторожно»

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Кевин Файги сказал в интервью DiscussingFilm, что возвращение Хью Джекмана в роли Росомахи в новом фильме Marvel «Дэдпул и Росомаха» доказывает, что для Роберта Дауни-младшего или Криса Эванса также можно найти пути возвращения в Marvel Cinematic Universe в роли Железного Человека или Капитана Америка соответственно.

«Это ключ, не так ли? Как сделать это так, чтобы сохранить то, что было раньше, и в отличном виде? И мы потратили, вы знаете, последние два с лишним года, выясняя это для Росомахи», — сказал Файги, когда его спросили о возвращении Дауни и Эванса. «Итак, что будет дальше? Мы увидим. Мы просто гордимся тем, что мы, я думаю, поняли это для Росомахи. Я думаю, что появление и главная роль Хью в [«Дэдпул и Росомаха»] является отличным признаком того, что это можно сделать — если быть очень осторожным».

Роберт Дауни и Крис Эванс покинули франшизу «Мстители» после фильма 2019 года «Мстители: Финал» Финал». В частности, персонаж Роберта Дауни — Тони Старк / Железный Человек — погиб. Но и Логан / Росомаха, которого Джекман неоднократно сыграл в разных фильмах франшизы «Люди Икс», умер в фильме «Логан» 2017 года. Однако это не помешало возродить популярного персонажа в новой картине «Дэдпул и Росомаха», которая уже завтра выходит в прокат в кинотеатрах Украины.

Джекман никогда не был заинтересован в возвращении в качестве персонажа, поскольку это рисковало бы вмешаться в наследие фильма «Логан». Актер заверил поклонников с той минуты, когда было объявлено о его возвращении в Росомаху, что он не испортит хронологию «Логана». В «Дэдпул и Росомаха» Джекман играет другую версию Росомахи, чем та, которая сделала его мировой суперзвездой. Так что, возможно, то же самое будет верно для Дауни и Железного человека в будущем.

Ранее Кевин Файги заявлял, что компания не собирается «отменять» смерть Тони Старка. Однако несколько месяцев назад сам Роберт Дауни сказал, что «с радостью» вернулся бы к фильмам Marvel, поскольку «Это часть моей ДНК». Также сообщалось, что в фильме «Мстители 5» могут вернуться более 60 персонажей Marvel. Вполне вероятно, что среди них могут быть такие популярные персонажи, как Железный Человек и Капитан Америка в исполнении Криса Эванса.

Источник: variety

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