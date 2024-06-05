«Мстители 5» вернут 60+ персонажей Marvel — вероятно, с режиссером «Дэдпула и Росомахи» на борту

Шон Леви собирается спасать киновселенную Marvel — сначала с «Дэдпулом и Росомахой», а впоследствии (потенциально) в статусе режиссера следующих «Мстителей».

Согласно Deadline, Шон Леви ведет переговоры с Marvel и является одним из главных кандидатов на роль режиссера следующего фильма «Мстители». Сейчас он якобы уже получил сценарий от Майкла Уолдрона, однако еще не дал окончательного согласия. Также сообщается, что Marvel запланировала встречи и с другими режиссерами.

Леви сейчас привлечен как режиссер и продюсер к работе над финальным сезоном сериала «Очень странные дела» на Netflix, а также планирует снять собственный фильм во вселенной «Звездных войн».

Всего вышло четыре блокбастера о «Мстителях» — два из которых режиссировал Джос Уидон (первый в 2012 году заработал $1,5 млрд, а второй, «Эра Альтрона», повторил эти успехи в 2015 с $1,4 млрд). Следующими фильмами руководили братья Руссо, увеличив кассовые заработки до рекордных: «Мстители: Война бесконечности» заработал $2,05 млрд в 2018, а «Мстители: Финал» получил $2,8 млрд, обеспечив себе лидерство среди самых кассовых фильмов всех времен, пока повторные выпуски не подтолкнули оригинальный «Аватар» Джеймса Кэмерона до $2,9 млрд.

Сообщается, что следующие «Мстители» могут стать самым масштабным фильмом Marvel всех времен — речь идет о 60+ персонажах, которые могут вернуться на экран, включая Марка Руффало, Криса Хемсворта, Бенедикта Камбербэтча, Тома Хиддлстона, Симу Лю и Карен Джиллиан.

Ранее Marvel задумывалась и о возвращение оригинального состава «Мстителей» с Робертом Дауни-младшим во главе, однако в отчете об этом не упоминают — сам актер говорил, что не против вернуться, поскольку «MCU в его ДНК».

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Подробности сюжета пятых «Мстителей» неизвестны, и ввиду ухода Джонатана Мейджорса из MCU с ролью Канга после осуждения, трудно спрогнозировать, кто станет главным злодеем — судя по потенциальному составу в 60+ персонажей, антагонистов может быть несколько.