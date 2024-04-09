Роберт Дауни-младший говорит, что «с радостью» вернулся бы в фильмы Marvel: «Это часть моей ДНК»

Актер начал карьеру в киновселенной Marvel в 2008 году и исполнял роль Железного человека в течение следующих 11 лет — вплоть до «Мстителей» 2019 года.

Несмотря на то, что Тони Старк встретил в фильме свой «финал», кассовые проблемы в Marvel спровоцировали слухи о том, что студия вернется к оригинальным «Мстителям» — в частности Черной Вдове Скарлетт Йоханссон и Железному Человеку Роберта Дауни-младшего.

Актер, который в этом году получил заслуженный Оскар за работу в «Оппенгеймере», только подогрел интерес, отметив, что был бы рад вернуться к роли.

«Это неотъемлемая часть моего ДНК. Эта роль выбрала меня», — сказал Дауни. «Никогда не ставьте против Кевина Файги [президент Marvel Studios] — ставка будет неудачной, он всегда будет побеждать».

В декабре прошлого года Файги заявил Vanity Fair, что возвращение Железного человека испортило бы его идеальный выход в финале «Мстителей»:

«Мы бы хотели сохранить этот момент и не касаться его снова».

Между тем на вопрос, поступали ли Дауни какие-то новые предложения от Marvel, он ответил: «Пока нет».

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Давняя коллега актера по Marvel Гвинет Пэлтроу в комментарии для выпуска Esquire с интервью Дауни вспомнила об особенностях работы с ним на съемочной площадке. Дауни каждый раз выбрасывал по несколько строк из диалогов, поэтому актриса со временем вообще перестала учить свои реплики.

«Мы заходили в трейлер режиссера Джона Фавро утром и Роберт говорил: «К черту, я не буду говорить эти строки»», — вспоминает Пэлтроу. «А потом он импровизировал или совершенствовал их сразу на съемочной площадке. Думаю, что для Роберта было важно чувствовать себя «живым» — чтобы создавалось ощущение, что эти слова только что пришли в голову. Многие диалоги были написаны за 10 минут до того, как мы их произнесли».

2023 год был трудным для Marvel — «Человек Муравей и Оса: Квантомания» и «Марвелы» провалились в прокате (последний так и не пересек отметку в $100 млн в национальном прокате, и на сегодня является фильмом Marvel с самыми низкими кассовыми сборами). В этом году студия выпустит только один полнометражный фильм — «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом и «Росомахой» Хью Джекмана.