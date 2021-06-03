«Київстар» запускає послугу eSIM для контрактних абонентів та бізнес-клієнтів





Як повідомив оператор стільникового зв’язки «Київстар», віднині його контрактні абоненти та бізнес-клієнти можуть використовувати послугу eSIM. Вона дозволяє підключити на один електронний чіп до 5 різних номерів і перемикатися між ними. Раніше така можливість була тільки у абонентів передплати.

eSIM – це вбудована в смартфон SIM-картка. Вона забезпечує вищий ступінь захисту та комфорт використання. Смартфон захищений від пошкодження, оскільки немає потреби постійно змінювати SIM-картку, а достатньо лише перемикатись між профілями. Також зазначається, що технологія eSIM набуває популярності, і попит на неї зростатиме. В мережі «Київстар» лише за останній рік кількість смартфонів, що підтримують eSIM, збільшилася на 160%, а за час, коли послуга eSIM доступна для абонентів передплати, її підключили близько 30 тис. абонентів.

Для того, щоб перейти на eSIM, контрактним абонентам достатньо скористатись веб-версією сервісу «Мій Київстар». Але для підключення нового номеру на eSIM потрібно буде звернутись з паспортом до найближчого магазину «Київстар». Також, для контрактных абонентів з’явилась можливість віддалено перевести eSIM на інший пристрій через веб-версію «Мій Київстар»

Бізнес-клієнти можуть підключити eSIM в одному з фірмових магазинів, або звернутись до персонального менеджера. Для переходу на eSIM при собі потрібно мати діючу SIM-карту.

Послуга надається безкоштовно як для контрактних абонентів, так і b2b-клієнтів. Більш детальна інформація, щодо послуги знаходиться за наступним посиланням.