«Декстер: Воскрешение» выйдет 12 июля с украинской озвучкой — Megogo и Киевстар ТВ получили права на показ сериалов Paramount+

Киевстар ТВ и Megogo заключили совместное соглашение на показ фильмов и сериалов Paramount+ — отныне контент платформы получит качественную украинскую озвучку, наряду с показом контента в Украине одновременно с мировой премьерой.

Соглашение заключено на 1 год с возможностью продления на 3 года и предусматривает показ на платформах более 200 фильмов, 1250 часов анимации и десятков сериалов с украиноязычной дорожкой.

Уже с 1 июля на Megogo и Киевстар ТВ появятся сериалы «Декстер», «Элементарно», «Йеллоустоун», «Зачарованные», «Миллиарды» и др., а до конца месяца — «Хейло», «Король Талси», «1923» и новый сериал «Агентство», в котором сыграл украинский актер Александр Рудинский. Кроме этого, зрителям будет доступна большая библиотека анимационных эпизодов (от «Губки Боба» до «Щенячьего патруля» и «Черепашек-ниндзя»), а также такие фильмы как «Гладиатор 2», «Тихое место: День первый», «Соник 3», «Смайл 2», «Новокаин», «5 сентября» и другие.

Из интересного: сериал «Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection дебютирует на платформе одновременно с мировой премьерой — 12 июля и с украинской озвучкой.

Напомним, что сюжет «Воскрешения» стартует с событий, показанных в финале мини-сериала «Декстер: Новая кровь»: после того, как Харрисон стреляет в отца в Айрон-Лейк, тяжело раненный Декстер Морган борется за свою жизнь и в итоге выживает. Майкл Холл возвращается к своей роли в компании Дэвида Зайяса, Джека Олкотта, Джеймса Ремара, Умы Турман, Нила Патрика Харриса, Кристен Риттер и др. Режиссерами ленты выступили Маркос Сиега и Моника Раймунд

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В релизе уточняют, что Киевстар ТВ и MEGOGO будут вносить равномерные инвестиции для озвучки, над которой будут работать студии 1+1 Production, MEGOGO VOICE, Sunnysiders и 15КЗ. Большинство проектов получат ее на момент запуска, остальным — будут добавлять постепенно.

На Киевстар ТВ контент Paramount+ будет доступен в подписках «Премиум HD» и «Семейная», а также в специальном тематическом плейлисте Paramount+ Kids. На Megogo — в рамках «Максимальной» и «Оптимальной» подписок, также MEGOPACK XL.