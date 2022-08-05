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Киану Ривз снимется в сериале «Дьявол в Белом городе» / Devil in the White City о серийном убийце, продюсерами выступают Скорсезе и Ди Каприо

Киану Ривз снимется в сериале «Дьявол в Белом городе» / Devil in the White City о серийном убийце, продюсерами выступают Скорсезе и Ди Каприо

Американский стриминговый сервис Hulu заказал экранизацию книги Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе» / Devil in the White City, посвященную первому американскому серийному убийце Генри Холмсу и архитектору Дэниэле Бёрнеме. Роль архитектора сыграет Киану Ривз, а продюсерами выступят Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе.

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Дэниэл Бёрнем отвечал за архитектурные проекты Всемирной Колумбовой выставки 1893 года, а Холмс в эти же годы построил в Чикаго гостиницу, куда заманивал и убивал десятки жертв, включая посетителей той самой выставки.

Леонардо Ди Каприо выкупил права на экранизацию книги еще в 2010 году и надеялся снять полнометражный фильм, пригласив в качестве режиссера Мартина Скорсезе. Однако в итоге проект трансформировался в мини-сериал под присмотром Лео и Мартина, а срежиссирует его Тодд Филд («Как малые дети», «В спальне»).

Мини-сериал «Дьявол в Белом городе» / Devil in the White City в составе 8 серий должен выйти на экраны в 2024 году.

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Источник: Engadget


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