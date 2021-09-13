



Кіберполіція припинила схему збуту підроблених Covid-тестів для перетину адмінкордону з ОРДЛО — її організував 59-річний житель Луганщини, який виготовляв та продавав фальшиві довідки із негативним результатом на COVID-19 мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ; фігурант рекламував в Інтернеті, а передавав підроблену документацію замовникам на непідконтрольній території.