Кіберполіція ліквідувала схему збуту підроблених Covid-тестів для перетину адмінкордону з ОРДЛО — правопорушник продавав їх по 500 грн і щомісяця заробляв 300 тис. грн.
Кіберполіція припинила схему збуту підроблених Covid-тестів для перетину адмінкордону з ОРДЛО — її організував 59-річний житель Луганщини, який виготовляв та продавав фальшиві довідки із негативним результатом на COVID-19 мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ; фігурант рекламував в Інтернеті, а передавав підроблену документацію замовникам на непідконтрольній території.
- Правопорушника викрили працівники кіберполіції Луганщини спільно з представниками Мінцифри, працівниками Щастинського районного відділу поліції та співробітниками Луганського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
- Фігурант використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 гривень.
- Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.
- Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.