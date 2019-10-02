Киберполиция раскрыла масштабный сервис регистрации фейковых аккаунтов, которые использовались для создания ботоферм, спама, сообщениях о минировании и т.п.

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Киберполиция Украины прекратила деятельность масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах. Ресурс использовался для создания ботоферм, рассылки спамовых сообщений и регистрации аккаунтов электронной почты, с которых осуществлялись анонимные сообщения о заминировании.

Осуществлены обыски в шести регионах Украины. Процессуальные мероприятия были проведены в рамках ранее начатого уголовного производства по изобличению лиц, которые присылают ложные сообщения о заминировании различных объектов в Украине.

Установлено, что сервис работал исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве различных почтовых ресурсов, социальных сетей, платежных систем и т.п. При этом продавались в том числе и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

Такие услуги обычно использовались для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и тому подобное. Также сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т.д.). Для защиты своих сетей и анонимизации злоумышленники использовали VPN и TOR-сервисы.

Киберполиция провела обыски в шести городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. Злоумышленники использовали для противоправной деятельности дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы. По результатам обысков изъято оборудование, которое использовалось для ведения данной деятельности, техника направлена на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается в рамках ранее начатого уголовного производства по ст.189 («Вымогательство»), ст.258 («Террористический акт»), ст.259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») УК Украины. Проводятся мероприятия по привлечению к ответственности лиц, причастных к организации такой деятельности.

Источник: Киберполиция Украины