Киберполиция разоблачила украинца, который создал несколько нелегальных онлайн-кинотеатров. Он успел заработать 0,5 млн грн на рекламе и нанести ущерб на 4 млн грн

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Работники Киберполиции в Черниговской области совместно со следователями областной полиции пресекли противоправную деятельность 31-летнего местного жителя, который самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров и в дальнейшем администрировал их.

Распространяя аудиовизуальные произведения он тем самым нарушал авторские права правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Основой доходов была реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах — таким образом администратору удалось заработать более полумиллиона гривен. Предварительно установленный материальный ущерб, нанесенный правообладателям, составляет около 4 миллионов грн.

Правоохранители провели и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, SIM-карты, карты памяти, жесткие диски, документы и заметки фигуранта. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 176 («Нарушение авторских и смежных прав») Уголовного кодекса Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения, нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: Киберполиция Украины