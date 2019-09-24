Киберполиция Украины поймала 18-летнего хакера, который распространял вирус, замаскированный под обновление компьютерных игр и браузер

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Киберполиция Украины поймала 18-летнего хакера, который распространял вирусы, замаскированные под обновление компьютерных игр. По данному факту начато уголовное производство, подозреваемому грозит до шести лет заключения, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным киберполиции, 18-летний житель Ивано-Франковской области распространял вредоносное программное обеспечение для удаленного управления зараженными компьютерами. В результате он получал полный доступ к ПК, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем его учетным записям, а также онлайн-банкингу.

Работники Карпатского управления киберполиции установили, что вирус молодой человек купил в DarkNet. Модифицировав его, парень распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил его в открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр.

По месту жительства злоумышленника полиция провела обыск. Была изъята компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях. Во время предварительного осмотра техники работники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был выявлен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших.

Следователи полиции Ивано-Франковской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») УК Украины. Изъятая техника направлена на экспертизу. Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами обмана.

Источник: Киберполиция Украины