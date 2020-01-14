Киберполиция взялась за онлайн-казино. Закрыта крупная сеть с пользовательской базой около 1 млн человек и доходом $100 000 в месяц





Как известно, в конце прошлого года правительство объявило войну нелегальному игровому бизнесу. С тех пор было закрыто немало нелегальных казино; собственно, буквально на днях премьер-министр Алексей Гончарук отчитывался о закрытии 5300 нелегальных заведений с игорным бизнесом. Судя по всему, теперь пришла очередь онлайн-казино. Вчера Киберполиция Украины отчиталась о закрытии крупной сети онлайн-казино. В ходе совместной спецоперации нескольких правоохранительных структур был задержан 28-летний житель Днепропетровской области (да, опять Днепр), который подозревается в организации нелегальной сети онлайн-казино.

По оперативной информации, на веб-сайтах казино, название которого не упоминается, было зарегистрировано около миллиона пользователей как из Украины, так и других стран. Ежемесячно сайты суммарно приносили организатору более $100 тыс.

Следствием было установлено, что организатор заранее арендовал сервер в Украине, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино. Он обеспечивал безопасность процесса игры, рекламировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков при возникновении проблемных вопросов. Доступ к азартным играм на сайте открывался только после пополнения счета на минимальную сумму. Какую именно, не уточняется. Также от клиентов требовалась пройти регистрации, предоставив персональные данные, дату рождения, электронную почту и номер мобильного телефона.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили более $220 тыс. наличных денег, «заработанных преступным путем». Также в рамках обыска была изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые он использовал для перевода средств в наличность.

Мужчине объявили о подозрении по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Досудебное расследование завершено, а все материалы дела с обвинительным актом переданы в суд.

Источник: cyberpolice.gov.ua