Осторожно, «белый пластик». На Днепропетровщине мошенник украл более 1 млн. грн с чужих карт через банкоматы

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Конец 2019 года выдался достаточно напряженным для сотрудников Киберполиции Украины в Днепропетровской области — только за последние несколько дней они прикрыли две крупные мошеннические схемы. О преступной группе, которая благодаря уязвимости в программе лояльности сети супермаркетов незаконно завладела более 2 млн грн, мы уже рассказали несколькими новостями ранее, а здесь речь пойдет о сольном проекте 31-летнего жителя Днепропетровщины.

По версии полиции, подозреваемый, имя которого не раскрывается, украл за полгода более миллиона гривен с банковских карт украинцев. Преступник работал по схеме, известной под названием «белый пластик», когда пустые карты без идентификатора пользователя используются для дубляжа оригинальных карт.

Предварительно обработав банкомат, злоумышленник делал вид, что у него возникли какие-то проблемы при работе с устройством, и пропускал к нему следующего пользователя и таким образом получал доступ к чужим счетам. Также мужчина менял финансовый номер телефона жертвы, чтобы получить доступ к системе интернет-банкинга. Впоследствии он увеличивал кредитные лимиты на счетах пострадавших и оформлял онлайн-кредиты.

Во время проведения обыска полицейские изъяли скомпрометированы карты, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

На текущий момент продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства. Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 361 («Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку»), ст. 200 («Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення») и ст. 190 («Шахрайство») Уголовного кодекса Украины. Суд вынес решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 грн.

Источник: Киберполиция Украины