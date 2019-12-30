Киберполиция закрыла мошеннический call-центр со штатом 100 сотрудников, которые выманивали у украинцев данные банковских карт и похищали до 3 млн грн еженедельно

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Киберполиция Украины прекратила деятельность преступной группы, которая с помощью мошеннических call-центров массово выманивала у украинцев данные банковских карт для последующего хищения средств. Еженедельный оборот группы составлял порядка 3 млн грн.

Мошеннические офисы размещались в городе Запорожье и действовали на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Киберполиция установила, что данную ​​деятельность организовали трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет, которые скупали в DarkNet клиентские базы данных.

Преступная группа имела три офисных помещения, которые маскировались под офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 000 гривен. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков. Полученную информацию они использовали для похищения денег с банковских карточек пострадавших.

Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, работники мошеннического офиса выманивали у граждан информацию о данных CVV-кода, номера карты, пин-кода и тому подобное. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офисных помещений мошенников. По его результатам была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всю изъятую технику направили на экспертизу, после получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.

Источник: Киберполиция Украины