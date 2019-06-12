Киевcтар запустил 4G в харьковском метро

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Оператор мобильной связи Киевстар объявил, что с сегодняшнего дня 4G доступен в метрополитене Харькова. Воспользоваться скоростным мобильным интернетом можно, как на станциях, так и во время передвижения между ними.

Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров, которые теперь могут воспользоваться всеми преимуществами связи нового поколения. По заверениям оператора, скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь мобильный телефон и USIM-карту, которые поддерживают стандарт 4G/LTE.

Оператор отметил, что на данный момент свыше 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G. В Харькове в мае 2018 года абоненты использовали всего 95 ТБ мобильного трафика в сети 4G, а в мае текущего – уже в 10 раз больше — порядка 1000 ТБ.

Напомним, что Киевстар сделал 4G безлимитным для всех своих абонентов до 31 июля 2019 года.

Источник: Киевстар